迪士尼好燒錢！45％美國家長因帶子女遊迪士尼負債　多數並不後悔

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對於導致負債的原因，65％的受訪者認為是食品和飲料費用高於預期，有48％的受訪者則表示是交通預算超過，有47％的受訪者認為是住宿費用最出乎意料。據了解，兩名成人和兩名兒童的4口之家入住迪士尼世界的度假村，每晚要價可達到1079元美金。
然而，雖然花費驚人，但有高達90％的受訪家長認為對於整體迪士尼之行感到滿意，是一次享受的經驗，有59％的家長表示不會因為負債後悔。
LendingTree的首席信貸分析師舒茲（Matt Schulz）表示，對許多父母來說，帶孩子去迪士尼樂園是一種「成年禮」，他們希望與孩子一起經歷這種體驗，也願意承擔債務來實現這一目標。
舒茲也建議，如果想要在迪士尼之旅省錢，最好的方法之一就是自己準備食物，雖然能夠攜帶入園的外食有所限制，但即使是自備一些簡單的零食和飲料，也能夠大大削減你的支出。
玩一趟花費媲美出國 東京迪士尼成「修羅之國」
對於迪士尼樂園的昂貴費用，日媒《集英社オンライン》日前也有報導指出，由於東京迪士尼樂園如今採取浮動票價制度，某些特定區域、快速通關等可能還得加價付費，演變成想要盡情玩就得花大錢，但由於入園遊客實在太多，即便花了錢也無法保證能玩得盡興，全家人想要在迪士尼盡情享受，恐需要花費媲美一趟海外旅行的費用。
不僅是遊樂設施、觀賞表演成為排隊搶入場的競爭，就連購買商品都變得十分困難。新發售或是熱門商品往往開賣後秒殺，補貨時間又不一定。不少網友表示，「迪士尼已經從夢之國度變成修羅之國了」、「迪士尼樂園現在的系統和價格讓人還沒去就已經疲憊」。