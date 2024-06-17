健志洩玖壹壹「結婚賭約」超狂獎勵！女友甜蜜陪錄《原子少年2》
《原子少年2》首錄記者會今（17）日舉行，「玖壹壹」健志擔任星際導師之一，造型師女友Mia也甜蜜陪同。最近他的好友高爾宣公布要當爸，他奉上賭注的10萬大紅包，同時他透露跟玖壹壹團員們也有一個約好的賭注，那就是看誰先結婚，「我們團體畢竟一起奮鬥那麼多年，賭不只是金額，是賭一個養育小孩的年份。」
記者林奕如／台北報導
健志和造型師女友Mia穩定交往多年，是否有機會搶先做人成功，健志表示現階段繼續努力，「團體裡面有第一個小孩都會很疼，有喜事一定會告訴大家。」他之後也脫口而出，「我們都過30了，洋蔥的女友也老了。」在騷動之下，趕緊改口「成熟了」，讓全場大笑。
本季3位星際導師歐弟、坤達、健志都有男團經驗，健志也分享，以前身旁的朋友們全都在玩饒舌，表現好的就會去夜店表演，感覺像選秀一樣，留到最後勝出的就是他和春風、洋蔥。他也玩笑，以前比較單純，沒有想到顏值，這次來選秀當導師，看到很多帥哥。而他當導師，身邊的人也很支持，首錄春風也陪同，女友也在家一起看《原子少年》第1季做功課，「女友跟我一起當導師，她當Ella姐這樣。」馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz