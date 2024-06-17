韓國「大齡剩男」遠多於女！婚配危機娶嘸某 重男輕女致男女失衡
韓國近年除了社會人口高齡化之外，男女比例失衡的情況也非常嚴重，根據韓國保健社會研究院今（17）日發表的最新報告，由於受到過去重男輕女等觀念的影響，未婚男性比未婚女性多出約20％，未婚男女的性別比失衡情況達到必須注意的程度。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，截至2021的統計數據顯示，韓國未婚男性比未婚女性多出19.6％，從人口學的角度來看，未婚男性比未婚女性多，將導致不利於結婚的失衡現象，而男女比例不均的情況尤其在非首都圈更為嚴重。
統計結果顯示，首爾未婚男性的過剩比率僅為2.5％左右，釜山則達到16.2％但也低於全國平均。而在非首都圈地區，慶北未婚男性過剩比率高達34.9％、慶南是33.2％、忠北也有31.7％，3地都超過了30％。
男女性比不均也體現在男女間未婚率的差異上，2020年時，1985年出生、當時35歲的男性未婚率為46.5％，遠高於同齡女性的29.1％未婚率。
造成這種現象的原因是男嬰出生數長期多於女嬰，韓國從1970年代開始出現男嬰多於女嬰的出生性別比超過自然性別比的狀況，1980年代後期至1990年代中期達到高峰，自2007年起出生性別比才又回歸到自然性別比的區間內。
韓國男嬰出生較多的原因包括重男輕的女思想，以及由於出生率急劇下降，導致對子女性別選擇的需求增加、加上超聲波檢查等技術的普及，讓父母可以提前知道胎兒性別來進行「家庭計劃」。