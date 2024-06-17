飼主注意！貓狗沒出門也要打「狂犬病」疫苗　每年都需補強注射

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1. 飼主須年滿18歲，戶籍在臺中市，請攜帶身分證件，如有前一年狂犬病注射證明請一併攜帶方便查核。
2. 犬貓須滿3月齡，不限品種。
3. 使用寵物籠或牽繩攜帶寵物，貓請加用洗衣袋，避免逃脫；隨手清理寵物便溺，維護現場乾淨。
4. 犬貓如有敏感體質、懷孕、發燒、下痢及心肝腎疾病等，不適合注射疫苗。
5. 本活動如有氣候不佳或不可抗力因素將隨時調整，必要時得延期或取消。
台中動保處提醒，寵物接種疫苗後，飼主需注意寵物的反應和狀態。如在注射後1小時內，出現臉部或眼睛浮腫、皮膚紅腫起疹、極度搔癢、呼吸困難、嘔吐、下痢甚至休克等過敏症狀，請立即帶至動物醫院進行診治，切勿拖延！如有任何疑問或需要協助，請隨時諮詢獸醫師的意見。注射後3天內，可能會有注射處輕微腫脹、精神或食慾略差等情況，亦請飼主密切觀察。若上述情況仍未改善，請儘速帶寵物至動物醫院就診。表單的頂端
動保處提醒，根據動物傳染病防治條例的規定，飼主必須每年為犬貓進行狂犬病疫苗的補強注射，違反者將面臨3萬元至15萬元的罰鍰，本市將持續加強抽查，並對違反規定者進行裁處，112年裁處12件，113年截至5月已裁處12件。另犬貓遺失、送養、出國及死亡應依規辦理遺失申報、寵物登記轉讓及除戶，被抽查者倘未每年攜帶犬貓注射狂犬病疫苗並查寵物登記屬在養狀態，將據以認定裁處。