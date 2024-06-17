指甲腫痛擦藥無效！不是甲溝炎　他罹患「這癌症」拖久要手指截肢

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國泰醫院皮膚科主治醫師楊雅棠說，指甲如若有腫、痛等症狀，大部分狀況是灰指甲、甲溝炎等，但也可能是皮膚腫瘤引起。
針對陳先生病情，楊雅棠說，甲床鱗狀細胞癌是指甲最常見的惡性腫瘤，好發於中老年男性，手指又比腳趾更常見，目前致病原因發現與人類乳突病毒感染、慢性輻射暴露、慢性砷中毒等有關。
指甲傷口久不癒合 需提高警覺
甲床鱗狀細胞癌的症狀包括腫瘤造成的指甲異常，或慢性、無法癒合的傷口，但表現與其他良性疾病如甲溝炎、灰指甲、病毒疣等非常類似，因此若發現指甲異常或傷口久不癒合，一定要提高警覺。
針對甲床鱗狀細胞癌的治療，楊雅棠說，以外科手術為主，若腫瘤侵犯深度不深，尚未侵犯到骨頭，可用莫氏手術（局部麻醉下，分層清除皮膚癌病灶），或其他完整切除方式搭配冷凍切片，以確認惡性細胞切除乾淨，隨後根據切除範圍而採用局部皮瓣重建、植皮重建，或以二級癒合的方式照顧傷口，但若到較晚期、腫瘤已侵犯骨頭，則需採手指截肢手術。
楊雅棠提醒，指甲是全身皮膚系統的一部分，除可能發生大家常聽到的甲溝炎等，各類良性與惡性皮膚腫瘤都有可能發生在甲床及甲周皮膚，一般人難以區分箇中差異，若發現皮膚傷口久久不癒或指甲有病灶，建議找皮膚科醫師進行評估，以利及早診斷、治療。