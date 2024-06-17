《原子少年2》再升級！「克卜勒」泊澈秀8塊肌 木木害羞尖叫
選秀節目《原子少年2》本季再升級，放眼國際打造宇宙最強男團，今（17）日首錄記者會上，少年們以系外行星分團展現不同風格魅力，最後冠軍團還有機會獲得由用心把關車輛與服務品質、備受消費者信賴的TOYOTA 所提供的百萬汽車一輛。記者會現場也搶先公開帥氣顏值，其中來自克卜勒的泊澈臉上掛著暖男笑容，卻有著令人血脈噴張的超養眼身材，在主持人木木的起鬨下害羞撩起上衣，短暫露出驚人鯊魚肌讓現場大飽眼福。
記者李欣容／台北報導
而平均年齡只有15歲的未成年組號稱全原子最幼齒，由胡勝銘、加藤琉士、陳永勛、李翔維、BU帶來機械舞表演，小小年紀的他們展現精湛舞技。另外，有別於第一季八大行星的元素設定，《原子少年2》中最大的特點之一就是不受地心引力限制的「風行者」，記者會上派出小新、花花、綸綸、阿諺、小銘作為代表大跳breaking嗨翻現場，以超高實力展現《原子少年2》的舞蹈水準，帥度爆表。
最後一個表演則是由來自晨之星的禾雁凱彈琴、黃賀群演唱合作演繹金曲歌后A-Lin的經典歌曲《有一種悲傷》。黃賀群擁有動人的音色但性格靦腆，慢熟的模樣令人不禁聯想在第一季節目中以FEniX出道號稱原子最強音的學長承隆，未來會有怎樣的表現也令人十分期待。
而《原子少年2》節目中除了由導師們提供建議與評分，也與橘子集團旗下即將推出的全新平台「hidol」合作，將透過原子少年2獨家線上投票平台「hidol」呈現少年們的網路人氣作為評分一環。希望少年透過實力與人氣抓緊粉絲的心，想要投票給支持的少年，務必鎖定原子少年官方社群與原子少年2獨家線上投票平台「hidol」。
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六 晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精彩台首播
晚間十點｜中華電信MOD上線
8/30起 每週五 晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六 晚間六點｜原子少年官方YouTube頻道上架
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz