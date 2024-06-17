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工商團體提30項建言喊話賴清德！吳東亮：盼能拿新加坡當標竿

▲新政府上任近滿月，工商協進會由吳東亮理事長率理監事，於今（17）日上午前往總統府晉見總統賴清德。（圖／工商協進會）
▲新政府上任近滿月，工商協進會由吳東亮理事長率理監事，於今（17）日上午前往總統府晉見總統賴清德。（圖／工商協進會）

記者鄭妤安/台北報導

新政府上任近滿月，工商協進會由吳東亮理事長率理監事，於今（17）日上午前往總統府晉見總統賴清德， 就工商界所關心的議題呈遞一份包含促進金融發展等30餘項建言書。

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賴清德表示，肯定工商協進會長期為政府重要政策貢獻心力，是企業與政府間的重要橋梁，同時在企業與國際接軌上貢獻卓著，政府未來要實現台灣經濟永續發展，更需要協進會的鼎力支持，持續為國家經濟發展、產業發展提出更多建言，並對工商協進會的理監事提出3點期許，首先，鼓勵企業將獲利與員工共享，為員工加薪，協助改善低薪；第二，鼓勵企業在內部建置幼兒園或托育中心，與政府聯手實現0至6歲國家養的政策目標；第三，配合政府建置社、青宅政策，鼓勵企業規劃自行建置員工宿舍，解決年輕員工住的問題等。

吳東亮表示，現在是台灣國際能見度最高，也是台美、台日關係最好的時刻，應當牢牢掌握機遇。台灣擁有實現「AI產業化、產業AI化」的要素，若能強化低碳供電，以科學的角度重新檢視非核家園的時間表，提供多元、穩定、價格合理的電力，將能協助產業安心接軌國際淨零趨勢，也能讓AI產業發展無後顧之憂，實現台灣成為AI島的目標。

吳東亮提及台灣醫衛制度與生技醫療的成就，在COVID疫情期間已獲得世界肯定，再生醫療雙法三讀通過後，打造友善的法規環境，期盼政府能持續鼓勵支持生醫產業發展，讓生技產業成為下一座護國群山，實現「健康台灣」的目標。

另外，他指出，新加坡金融業的產值占GDP比重超過台灣的2倍，而且有3家全球百大銀行，台灣卻一家都沒有。台灣若能拿新加坡當標竿，訂定金融發展路徑，方能打造國際級銀行，作為台灣產業持續成長的後盾，也能進一步創造就業、改善服務業長期低薪問題 。因此，吳東亮建議金融監管單位多加傾聽業界的聲音，採取監理與發展並重的策略，從寬解釋法令或甚至修改法令，營造有利於金融業發展的環境，鼓勵金融業壯大規模，成為另一座護國群山，早日實現亞洲資產管理中心。

他表示，未來工商協進會將持續秉持創會宗旨，配合國家經濟發展的政策規劃，加強與政府溝通、合作，拓展國際競爭力，也會從旁協助政府早日加入CPTPP，實現「經濟日不落國」的目標。此外， 與會的工商協進會的理監事們也針對近來工商界關切的議題，像是提升台灣對外的形象價值、強化與印度經貿關係、引進AI及現代化設備強化港口基建設施、重視青年微型創業、參考日本

做法調整非核家園政策、研議開放服務業外勞等踴躍發言表達看法，並提出包括AI創新與產業升級轉型、淨零轉型、促進金融發展及供應鏈重組等攸關企業營運30餘項書面建言，對此，賴清德允諾將交由相關部會研議處理。

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