秀舞技比創意！嘉義市火肌舞大賽　邀您一起掀起全台運動浪潮

嘉義市副市長林瑞彥表示，嘉義市是一座健康城市，也是一座熱愛運動的城市。2025年邁入超高齡社會，即65歲以上人口佔總人口比率達到20%，為此市府早於2011年即領先全國，將高齡友善帶入城市治理，成為台灣第一個高齡友善城市。嘉義市十分重視市民的健康福祉，強調運動不分年齡，只要願意動起來，皆能夠提升自我體能。去年，嘉義市啟動「全嘉動起來」系列活動，培訓勇壯運動員及辦理時尚秀等，成功喚起市民對運動的熱情，共同打造一個充滿活力、健康向上的城市，今年推出「火肌舞創意活動比賽」，邀請全國民眾來參與，發揮創意將自創舞蹈融入「火肌舞」中，促進健康運動風潮的同時，提升國人的健康水準！
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衛生局提醒，「火肌舞創意活動比賽」分為網路初選創意影片活動及決賽現場創意評比，活動不分年齡與區域，只要3人以上即可組隊報名，自明(6/18)日起至8/8止，填寫線上報名表單，發揮創意上傳3分鐘以內的創意火肌舞蹈影片至「嘉市A健康」臉書粉絲專頁，即可參與社群抽獎，另邀請專家評選共10隊優秀隊伍參與決賽並獲得獎勵。嘉義市政府期盼「火肌舞」不僅是嘉義市的全民運動，更能進一步引領全台灣民眾重視健康運動，幫助更多人對抗肌少症的發生，進而提升國人的健康水平。
衛生局表示，雙北世界壯年運動會，將於2025年5月17日至30日舉行，共有35種運動競賽，2024年4月18日至9月17日還有第二階段早鳥報名費8折優惠。歡迎30歲以上對運動項目有興趣者皆可上網報名，為嘉義市奪金牌，在運動場上為台爭光！相關報名與競賽資訊可至2025雙北世界壯年運動會官網查詢。樂齡勇壯系列活動訊息請至樂齡勇壯城網站 及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁查詢。