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秀舞技比創意！嘉義市火肌舞大賽　邀您一起掀起全台運動浪潮

▲為延續火肌舞運動熱潮，嘉義市政府衛生局今(17)日在文化局前廳舉辦「火肌舞創意活動比賽」啟動記者會。（圖／品牌提供）
▲為延續火肌舞運動熱潮，嘉義市政府衛生局今(17)日在文化局前廳舉辦「火肌舞創意活動比賽」啟動記者會。（圖／品牌提供）

本報訊

嘉義市政府為因應高齡社會，積極推動「樂齡勇壯城」系列活動，延續去（112）年全嘉動起來計畫，首創「火肌舞」獲得廣大迴響，創造全民運動風潮，為延續火肌舞運動熱潮，今(17)日在文化局前廳舉辦「火肌舞創意活動比賽」啟動記者會，由築夢者舞團以街舞方式詮釋創意「火肌舞」，現場氣氛超級嗨。隨後記者會也正式推出「火肌舞英文版」，林瑞彥副市長也代表黃敏惠市長，號召更多人響應不分年齡、性別和區域，讓運動融入生活落實規律運動的目標，歡迎全國民眾踴躍報名參加，用創意用舞技，引領全台民眾一起動起來，共同對抗肌少症健康自己做主！

嘉義市副市長林瑞彥表示，嘉義市是一座健康城市，也是一座熱愛運動的城市。2025年邁入超高齡社會，即65歲以上人口佔總人口比率達到20%，為此市府早於2011年即領先全國，將高齡友善帶入城市治理，成為台灣第一個高齡友善城市。嘉義市十分重視市民的健康福祉，強調運動不分年齡，只要願意動起來，皆能夠提升自我體能。去年，嘉義市啟動「全嘉動起來」系列活動，培訓勇壯運動員及辦理時尚秀等，成功喚起市民對運動的熱情，共同打造一個充滿活力、健康向上的城市，今年推出「火肌舞創意活動比賽」，邀請全國民眾來參與，發揮創意將自創舞蹈融入「火肌舞」中，促進健康運動風潮的同時，提升國人的健康水準！

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▲嘉義市副市長林瑞彥號召更多市民響應，不分年齡、性別和區域，讓運動融入生活落實規律運動的目標。（圖／品牌提供）
▲嘉義市副市長林瑞彥號召更多市民響應，不分年齡、性別和區域，讓運動融入生活落實規律運動的目標。（圖／品牌提供）
嘉義市衛生局長廖育瑋表示，全嘉動起來計畫以「運動」來照亮市民的健康，透過多元的運動形式和創意活動，推廣運動融入生活中，鼓勵各年齡層市民參與，讓運動成為嘉義市的日常。今年持續落實全民運動融入生活之目標，特製作英文版火肌舞，由江益源老師編曲，作詞及演唱由志航國小外語中心師資一家人(宣信國小Nina與文雅國小Andrew)融入故鄉的美國鄉村風創作，打破語言限制創意推廣火肌舞，讓民眾自由選擇中、英文兩種音樂來參與「火肌舞創意活動比賽」，並推動火肌舞在不同語言及場合中，皆能成為嘉義市代表性運動。

▲世界街舞大賽冠軍築夢者舞團以街舞方式詮釋創意「火肌舞」。（圖／品牌提供）
▲世界街舞大賽冠軍築夢者舞團以街舞方式詮釋創意「火肌舞」。（圖／品牌提供）
衛生局提醒，「火肌舞創意活動比賽」分為網路初選創意影片活動及決賽現場創意評比，活動不分年齡與區域，只要3人以上即可組隊報名，自明(6/18)日起至8/8止，填寫線上報名表單，發揮創意上傳3分鐘以內的創意火肌舞蹈影片至「嘉市A健康」臉書粉絲專頁，即可參與社群抽獎，另邀請專家評選共10隊優秀隊伍參與決賽並獲得獎勵。嘉義市政府期盼「火肌舞」不僅是嘉義市的全民運動，更能進一步引領全台灣民眾重視健康運動，幫助更多人對抗肌少症的發生，進而提升國人的健康水平。

衛生局表示，雙北世界壯年運動會，將於2025年5月17日至30日舉行，共有35種運動競賽，2024年4月18日至9月17日還有第二階段早鳥報名費8折優惠。歡迎30歲以上對運動項目有興趣者皆可上網報名，為嘉義市奪金牌，在運動場上為台爭光！相關報名與競賽資訊可至2025雙北世界壯年運動會官網查詢。樂齡勇壯系列活動訊息請至樂齡勇壯城網站 及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁查詢。

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