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特企／年中最大創業轉職機會！夏季加盟展台北世貿開跑

▲024台北國際連鎖加盟創業大展-夏季展，即將在6/21(五)-6/24(一)於台北世貿展開。（圖／台灣連鎖促進協會提供）
▲024台北國際連鎖加盟創業大展-夏季展，即將在6/21(五)-6/24(一)於台北世貿展開。（圖／台灣連鎖促進協會提供）

本報訊

2024台北國際連鎖加盟創業大展-夏季展，即將在6/21(五)-6/24(一)於台北世貿展開，總計上百個連鎖品牌、超過300格展覽攤位，包含各種商業模式以及開店所需周邊設備應有盡有，提供有志創業者一個探尋商機的絕佳平台。

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作為年中最大創業轉職盛會，夏季加盟展預計帶動5000個就業機會，以及15億加盟周邊商機，無論是創業家或是畢業季社會新鮮人，都能在展覽中找到商業靈感及人生方向。

本次展覽有許多首度開放加盟的品牌，像是千葉餐飲集團，就喊出「就業即創業」的口號，主打在職期間總部給予完整培訓計劃書，最快一年就可考取店主管，培訓期間既有薪資、績效獎金，總部再釋出0元入股方案，保證獲利，如獲利未如預期，由總公司買回持股，讓年輕人創業無風險。

本次夏季展還有一大亮點，也就是由台灣連鎖加盟促進協會主辦、強尼兄弟健康廚房以及築間餐飲集團贊助的「連鎖餐飲盃-單槓肉王挑戰賽」，結合餐飲以及運動健康風潮，只要男性拉單槓滿5下、女性拉滿1下，就能獲得免費現烤燒肉，另設有專業組別5組，冠軍可享有A5和牛套餐，活動將在夏季展第三天(6/23)下午，於台北世貿主舞台區展開，歡迎民眾報名挑戰。

主辦單位台灣連鎖加盟促進協會為了增進創業安全，特別打造「總部認證」計畫，避免過去民眾在選擇加盟總部創業時，常常因為資訊不對等而產生糾紛，因此特別從法律、財務、永續發展等面向，結合產官學界力量制定嚴格的審核標準，並由行政院頒發「總部認證」標章。

夏季展參展的總部認證品牌，包含Mr. Wish、Tea Top第一味、初韻、馬祖奶茶、麥味登、築間幸福鍋物、鮮茶道、露琺意醫美集團，建議民眾在選擇加盟品牌時，可以認明「總部認證」標章，讓創業更加安全有保障。

而台灣連鎖加盟促進協會日前率團赴馬來西亞，成功爭取主辦2026世界連鎖加盟年會，屆時將由台灣舉行一系列國際會議及展覽，對提升我國連鎖加盟業國際地位及促進經濟發展具有重要意義。

為了實現1,000個台灣品牌、10,000名台灣人才輸出全球六大洲的願景，台灣連鎖加盟促進協會也與中國生產力中心合作，將在6/20起開辦一系列國際創價拓展課程，積極培養台灣的國際競爭力。即刻透過連結免費索取夏季展門票，現省200元

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