特企／低調冠軍強勢回歸！00915配息調高至0.7　把握這天最後買進

00915本次配息0.72元，等於持有一張就可有720元的收入，一年總共配發四次，等於投資人四季都有機會領一次紅包。更重要的是，想參與本次配息，最後買進日落在6/18，7/15就會配發收益，想幫自己加薪的朋友動作要快了。
根據凱基的資料顯示，加上本次配息金額，00915已累積每股3.13元的收益，三月份那次配發，僅花兩天就完成填息，過去四季僅花26天填息，是六月份季配息台股ETF當中度最快的，顯示00915具有超強競爭力。
00915今年以來的漲幅將近28%，是唯一一檔贏過台股大盤的高股息ETF，更是高股息ETF中的冠軍，由於跟其他ETF比起來，00915算年輕，加上知名度跟其他ETF相比不算太高，內行投資人都默默持有，最近爆紅起來，不少股民都喊說要低調！
投資股票除了收益之外，還要看買進的成本，00915起初的發行價是15元，結果到今天(6/17)股價飆破28元，距離突破30元大關不遠了，確實在今年很有機會站上三字頭大關。投資00915就好比買房一樣，當初覺得貴沒買，沒想到一下價格高漲，想買都買不起了！
PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。