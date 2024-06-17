名家論壇》單厚之／黃埔百年校慶，賴清德自失高度

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黃埔百年校慶的主角是黃埔的學生和校友，國家元首理所當然應該要參加，卻不該喧賓奪主。賴清德細數黃埔對國家的貢獻和重要性，對陸官學生、校友表達期許，是很合理的事。但黃埔的校史本來就是分裂的，中共十大元帥也有黃埔出身的，對岸也不斷在爭奪黃埔的話語權，賴清德在這樣的場合以「兩國互不隸屬」置換黃埔精神，顯得既粗暴又失禮。
台灣民主化已經，軍隊也早已國家化，效忠於國家和總統，不介入政黨之爭，但賴清德卻在陸官校慶上暗指馬英九是投降主義，意指國軍過去效忠錯人、現在效忠自己才是對的，這就是變相的要國軍在藍綠之間選邊站。
賴清德以現任總統的身份去批評前總統，或是以為自己選上總統就可肆意批評前總統，本來就是非常沒有憲政高度的事情，更遑論賴清德的批評還是斷章取義、硬扣帽子。馬英九的「首戰即終戰」，當然有避戰、不要輕啟戰端的意思，但同時也意涵著必須要有充分備戰的準備和決一死戰的決心，才能嚇阻敵人。
「首戰即終戰」背後有一套完整的戰略思維，賴清德當選總統，自然可以不同意，但卻不應該貶抑為「投降主義」。更何況，賴清德在否定馬英九的同時，並沒有提出任何新的戰略思維，告訴國軍自己準備要怎樣做，只是不斷要國軍效忠自己、服從自己。
賴清德在黃埔百年校慶重申對岸不願接受的「兩國互不隸屬」、對馬英九開砲，既如一往的剛愎與任性。賴清德缺乏有高度的戰略思維，也沒有任何避戰的想法，無論是對岸或馬英九，只要看不順眼就要戰，戰不贏或不必戰的也要戰。賴清德一貫自視甚高、從不認錯，所以首戰當然不能是終戰，首戰即便失敗也只是一時的，站在正義、歷史正確這一方的自己，最終必將會迎來光榮的勝利。
看看現在立法院發生的事情、醞釀中的「大罷免」，就是最好的寫照。賴清德不承認自己成為國會少數的失敗，所以只能挑起更大、更多的戰爭，期待未來能夠翻盤，證明自己的英明睿智。對中共的挑釁、對馬英九的發難，也是相同的邏輯。
●作者：單厚之／資深媒體人
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