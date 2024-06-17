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不滿賴清德「兩國論」發言違憲　翁曉玲再嗆：誰才是拋棄中華民國

▲國民黨立委翁曉玲說，自己出生於黃埔七村。（圖／翁曉玲辦公室提供）
▲國民黨立委翁曉玲說，自己出生於黃埔七村。（圖／翁曉玲辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨籍立委翁曉玲今（17）日在立法院外交及國防委員會質詢時，痛斥總統賴清德稱「兩岸互不隸屬」是矮化台灣，是中華民國賣國賊，引發熱議，翁曉玲稍早再發聲，強調賴清德發言給了中華人民共和國「解放台灣」最有力的支持，「誰才是拋棄中華民國的人？不言而喻」。

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翁曉玲在臉書發文指出，自己昨日很榮幸參加陸軍官校百年校慶，見證為國為民的黃埔精神發揚百年，一直守護著中華民國長治久安。

翁曉玲分享，自己出生於黃埔七村，陸軍官校是兒時生活圈，讀小學時，每日必穿越陸軍官校，從官校後門走到前門，步行去誠正國小上學。國中後，隨著父親調職去中正理工學院教書，便離開陸軍官校黃埔七村，之後雖偶有幾次回鳳山，但鮮少再進校參觀，此次與家人故地重遊，參加黃埔百年校慶、看校慶煙火，倍感親切，兒時回憶全湧上心頭。

翁曉玲提到，看到精神抖擻、英姿煥發的 三軍六校學生和退役校友們進行分列式踢正步，校友們高喊中華民國萬歲，自己與在場的韓國瑜、徐巧芯、林倩綺、柯志恩、陳永康等人亦高唱國歌和陸軍官校校歌，現場氣氛讓人振奮不已。

「 中華民國在哪裡，黃埔精神就在哪裡！」翁曉玲認為，賴清德這句話沒錯，但他後續「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的兩國論發言，再度違憲、違法。

翁曉玲直指，依憲、依法（兩岸人民關係條例），中華民國涵蓋自由（台灣）地區與大陸地區的規定，不容誤導，在沒有經過2300萬自由地區台灣人民通過領土變更憲法公投前，中華民國的領土就是「固有疆域」。沒有任何人（包括總統在內），可以改變這個憲法狀態。

翁曉玲說，賴清德承認中華人民共和國，無異於是承認中華人民共和國的領土範圍涵蓋台灣，給了中華人民共和國「解放台灣」的最有力的支持，「誰才是拋棄中華民國的人？不言而喻」。

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