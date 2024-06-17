傳台新金認購新光人壽私募股！疑牴觸金控公司法 金管會給答案了
新光金控日前於股東會上通過增資提案，將以不超過40億股為上限，對外辦理增資，近日傳出，台新金將參與子公司新光人壽私募股票或私募特別股，為增資新壽與未來合併作準備，對此，金管會銀行局今（17）日表示，金控法規定是金控母公司對子公負增資責任，台新金不能認新壽股票，只能認購新光金私募股票，同時若有合併意向，認購前必須先取得金管會同意，新光金控、台新金控均表示相關進度均以公司發佈重訊為主 。
記者林莞茜／綜合報導
金管會銀行局長莊琇媛表示，金控本身對子公司有注資義務，新光人壽目前由新光金控100％持股，依照根據《金控法》第53條規定，有資本需求就希望是從金控來，法規上應如此處理；對個案「不予評論」，但就通案來說，若是「財務性投資」，就必須非股權性質，涉及金融合併則必須在認購前取得金管會同意，就要依法跟金管會提出申請，但莊琇媛稱「目前並無合併相關案件提出申請」。
另若金控業者投資壽險特別股後轉換為普通股，莊琇媛表示，相關規範在「金控法」39條規定，但這是屬於財務性投資，而非涉及股權投資「目前為止，也沒有類似這樣的個案」強調金控若進行財務性投資，就一定是非股權，不能轉換為普通股。
針對傳聞，新光金控、台新金控均回應「以公司發佈重訊為主 」。