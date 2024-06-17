確定了！郭泓志6/21將幫道奇隊開球 還有機會跟大谷翔平見面
郭泓志要幫道奇隊開球了！前洛杉磯道奇隊台灣好手郭泓志，去年為電影《我最愛的笨男人》為富邦悍將開球，今年則是預計在6月21日，收到星宇航空邀請，將在洛杉磯道奇隊主場開球，郭泓志最令人難忘，就是他在2007年6月13日在道奇主場轟出台灣球員在大聯盟的首轟，而他招牌的甩棒姿勢也受到討論。郭泓志預計在美國時間6月21日（台灣時間22日）重返道奇主場開球，對手是天使隊，今天星宇航空也宣布此項消息。星宇航空從2024年球季一直到2026年與道奇續約三年，以運動結合航空深耕北美市場，搶搭因風靡世界的日籍球星大谷翔平加盟而掀起的道奇熱潮，這次郭泓志也有機會跟大谷翔平相見歡。
記者吳政紘/綜合報導
小小郭很會轟 道奇球場全壘打最難忘
綽號「小小郭」的郭泓志，大聯盟生涯開端是在2006年9月9日，首度在大聯盟先發，客場面對當時國聯戰績最佳的紐約大都會隊，先發6局三振7人沒有失分，終場道奇隊以5:0獲勝，郭泓志也拿下在大聯盟的生涯首勝。
2007年 6月13日，郭泓志面對紐約大都會隊先發投手John Maine，他2局下擊出台灣球員在大聯盟的第一支全壘打，而這支全壘打是道奇該局中連續擊出的第三轟，郭泓志揮棒後甩棒動作也令人印象深刻。
郭泓志的生涯在道奇隊因受傷開了5次手術，但他也累積218場出賽，13勝17敗，防禦率3.73的好表現，55中繼、13救援成功，而他在2010年入選美職明星賽，也是台灣第一人。
郭泓志在2014年重返家鄉統一獅隊，一直到2017年他跟教士隊簽下小聯盟約，一度想要回到大聯盟，不過無法如願，但郭泓志2017年重回中職，加盟富邦悍將，一直到2018年正式引退，他親吻新莊球場投手丘，單膝跪地，象徵告別球場。