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巴黎奧運轉播資訊懶人包　一文掌握四大平台逾2500小時轉播資訊

▲戴資穎確定以第三種子出征巴黎奧運，台灣民眾也能透過轉播收看。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎確定以第三種子出征巴黎奧運，台灣民眾也能透過轉播收看。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2024 年巴黎奧運將於 7 月 26 日至 8 月 11 日舉行，帕運則是在8月28日至9月8日接棒，體育署也攜手愛爾達體育台、中華電信、公視和華視開聯合轉播記者會，並邀請到本屆奧運選手王齊麟、李洋（羽球）、林昀儒（桌球）及黃筱雯（拳擊），帕運選手田曉雯、林姿妤（桌球）及曾隆輝（射箭）等多名選手一同出席站台。

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近年台灣運動選手在世界舞台爭金奪冠，中華隊於2020東京奧運，創下2金4銀6銅的佳績，而2020東京帕運也拿下了1面銅牌的榮耀。我國目前於奧運已取得13種類46席參賽資格，帕運已取得4種類10席次參賽資格，亦將持續全力爭取我國最大量參賽資格之運動種類及席次。

奧運超過2,500小時轉播

國內對於各項運動賽事關注的人口逐漸增多，體育署除整備代表團的組團參賽事務外，為維護國內民眾的觀賽權益，在教育部運動發展基金支持下，將同步安排電視及網路進行實況轉播。

本屆奧運及帕運由愛爾達取得轉播總代理，並與公共電視及華視合作，橫跨四大平台【奧運部分，IPTV平台：中華電信MOD愛爾達體育1-4台（2個4K超高畫質頻道）、網路OTT平台：Hami Video+ELTA.TV愛爾達電視，愛爾達體育1-4台，愛爾達奧運1-9台；無線電視(有線電視必載)：公視主頻、公視3台、及華視主頻。帕運部分，IPTV平台: 中華電信MOD愛爾達體育1-4台；OTT平台Hami Video、ELTA.tv愛爾達電視；無線電視(有線電視必載) 華視系列頻道、公視系列頻道。】進行轉播，另賽事新聞及宣導與至少15家媒體頻道合作露出。

▲陳念琴拿到巴黎奧運門票，台灣民眾也能透過轉播欣賞拳擊。（圖/資料照，拳擊協會提供）
▲陳念琴拿到巴黎奧運門票，台灣民眾也能透過轉播欣賞拳擊。（圖/資料照，拳擊協會提供）
📺如何收看2024巴黎奧運轉播：

【電視平台】

IPTV：中華電信 MOD

愛爾達體育1、2、3、4台(CH200、201、202、203)

節目表查詢：https://eltaott.tv/channel/sports_program_detail

(愛爾達體育1/2台提供4K超高畫質轉播服務)


無線電視：公共電視

公視主頻（CH13）、公視3台

節目表查詢：www.facebook.com/ptssports/


無線電視：中華電視台

華視主頻（數位無線電視CH19、有線電視中部CH11部、有線電視北部、東部、南部及離島CH12）

節目表查詢：https://www.cts.com.tw/schedule/


【網路/行動平台】

- Hami Video http://hamivideo.hinet.net/ (部分轉播提供免費收視)

- ELTA TV 愛爾達電視 http://elta.tv/

愛爾達體育1、2、3、4台；愛爾達奧運1、2、3台 


📺如何收看2024巴黎帕運轉播：

【電視平台】

IPTV：中華電信 MOD

愛爾達體育1、2、3、4台(CH200、201、202、203)

節目表查詢：https://eltaott.tv/channel/sports_program_detail　


無線電視：公共電視

公視系列頻道

節目表查詢：www.facebook.com/ptssports/


無線/有線電視：中華電視台

華視系列頻道

節目表查詢：https://www.cts.com.tw/schedule/


【網路/行動平台】

- Hami Video http://hamivideo.hinet.net/

- ELTA TV 愛爾達電視 http://elta.tv/ (部分轉播提供免費收視)

愛爾達體育1、2、3、4台


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