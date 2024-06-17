巴黎奧運轉播資訊懶人包　一文掌握四大平台逾2500小時轉播資訊

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奧運超過2,500小時轉播
國內對於各項運動賽事關注的人口逐漸增多，體育署除整備代表團的組團參賽事務外，為維護國內民眾的觀賽權益，在教育部運動發展基金支持下，將同步安排電視及網路進行實況轉播。
本屆奧運及帕運由愛爾達取得轉播總代理，並與公共電視及華視合作，橫跨四大平台【奧運部分，IPTV平台：中華電信MOD愛爾達體育1-4台（2個4K超高畫質頻道）、網路OTT平台：Hami Video+ELTA.TV愛爾達電視，愛爾達體育1-4台，愛爾達奧運1-9台；無線電視(有線電視必載)：公視主頻、公視3台、及華視主頻。帕運部分，IPTV平台: 中華電信MOD愛爾達體育1-4台；OTT平台Hami Video、ELTA.tv愛爾達電視；無線電視(有線電視必載) 華視系列頻道、公視系列頻道。】進行轉播，另賽事新聞及宣導與至少15家媒體頻道合作露出。
📺如何收看2024巴黎奧運轉播：
【電視平台】
IPTV：中華電信 MOD
愛爾達體育1、2、3、4台(CH200、201、202、203)
節目表查詢：https://eltaott.tv/channel/sports_program_detail
(愛爾達體育1/2台提供4K超高畫質轉播服務)
無線電視：公共電視
公視主頻（CH13）、公視3台
節目表查詢：www.facebook.com/ptssports/
無線電視：中華電視台
華視主頻（數位無線電視CH19、有線電視中部CH11部、有線電視北部、東部、南部及離島CH12）
節目表查詢：https://www.cts.com.tw/schedule/
【網路/行動平台】
- Hami Video http://hamivideo.hinet.net/ (部分轉播提供免費收視)
- ELTA TV 愛爾達電視 http://elta.tv/
愛爾達體育1、2、3、4台；愛爾達奧運1、2、3台
📺如何收看2024巴黎帕運轉播：
【電視平台】
IPTV：中華電信 MOD
愛爾達體育1、2、3、4台(CH200、201、202、203)
節目表查詢：https://eltaott.tv/channel/sports_program_detail
無線電視：公共電視
公視系列頻道
節目表查詢：www.facebook.com/ptssports/
無線/有線電視：中華電視台
華視系列頻道
節目表查詢：https://www.cts.com.tw/schedule/
【網路/行動平台】
- Hami Video http://hamivideo.hinet.net/
- ELTA TV 愛爾達電視 http://elta.tv/ (部分轉播提供免費收視)
愛爾達體育1、2、3、4台