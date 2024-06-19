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日月潭首家國際飯店！力麗溫德姆溫泉酒店「每房雙湯池」拚涵碧樓

▲全球最大美國溫德姆酒店集團進駐日月潭，與台灣力麗集團共同打造首家國際品牌「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」開幕；挾全球1.1億註冊會員的溫德姆獎賞計劃優勢，每房「雙湯池」力拚涵碧樓、雲品。（圖／記者蕭涵云）
▲全球最大美國溫德姆酒店集團進駐日月潭，與台灣力麗集團共同打造首家國際品牌「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」開幕；挾全球1.1億註冊會員的溫德姆獎賞計劃優勢，每房「雙湯池」力拚涵碧樓、雲品。（圖／記者蕭涵云）

記者蕭涵云/南投報導

全球最大飯店集團美國「溫德姆酒店集團」進駐南投日月潭，與台灣本土企業「力麗集團」共同打造日月潭首家國際品牌「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」正式開幕；將挾帶全球擁有近1.1億註冊會員、與客戶忠誠度獎勵回饋「溫德姆獎賞計劃（WYNDHAM REWARDS）」的優勢，每間房內均配備大理石「雙湯池」力拚涵碧樓、雲品人氣。

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根據交通部觀光署統計，台灣旅遊業呈現強勁的復甦態勢，去年接待旅客高達648萬人次，今年預計有望突破1000萬人次大關。溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安表示，看準台灣的戰略型市場及亞太地區非常受歡迎的旅遊目的地，加上今年2023境外遊客來台人數已超過600萬，相較於2022年增長了6倍，直言十分看好今後趨勢，有機會超過疫情前水平。

▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店位於伊達邵碼頭商圈的便利位置。（圖／記者蕭涵云）
▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店位於伊達邵碼頭商圈的便利位置。（圖／記者蕭涵云）
▲寬敞靜謐的飯店大廳。（圖／記者蕭涵云）
▲寬敞靜謐的飯店大廳。（圖／記者蕭涵云）
視2020年與力麗觀光集團開設花蓮力麗華美達安可酒店為成功合作的黃俊安，第一次造訪日月潭忍不住讚嘆：「我實在不得不再說一次『日月潭的景色實在太美了』，非常高興能在此開設日月潭力麗溫德姆溫泉酒店這樣漂亮的酒店」。強調「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」挾帶溫德姆酒店集團在全球擁有近1.1億註冊會員的優勢，主打客戶忠誠度獎勵回饋「溫德姆獎賞計劃（WYNDHAM REWARDS）」，吸引消費者。

▲5樓常溫泳池戲水區，還設有兒童池與水療池。（圖／記者蕭涵云）
▲5樓常溫泳池戲水區，還設有兒童池與水療池。（圖／記者蕭涵云）
▲溫泉水療中心分別設有戶外男女湯及湯屋。（圖／記者蕭涵云）
▲溫泉水療中心分別設有戶外男女湯及湯屋。（圖／記者蕭涵云）
溫德姆酒店集團亞太區公關傳播、客戶忠誠計畫及市場部負責人林一補充：「目前日月潭力麗溫德姆溫泉酒店客群70%來自在地遊客，剩下的30%主要來自馬來西亞、泰國與部分日本、韓國和美國」；她透露團隊正積極透過Facebook、Instagram、E-Newsletter協助拓展國際訪客，甚至於新加坡樟宜機場、新加坡媒體、並與韓國NAVER等平台KOL合作，推廣溫德姆在台的三家酒店。並分享被譽為全球最慷慨的溫德姆獎賞計劃，正推出夏日狂歡3倍點數活動。

▲標準客房平均13坪，空間十分寬敞。（圖／記者蕭涵云）
▲標準客房平均13坪，空間十分寬敞。（圖／記者蕭涵云）
▲每間房內都有大理石打造專屬「雙湯池」，一次享受冷泉及溫泉。（圖／記者蕭涵云）
▲每間房內都有大理石打造專屬「雙湯池」，一次享受冷泉及溫泉。（圖／記者蕭涵云）
力麗觀光集團董事長蔡宗易欲藉由國際品牌提升本土文化與溫度，坦言透過合作溫德姆酒店集團，運用廣大會員系統、品牌知名度將客人實際帶到飯店，不諱言視其為在日月潭與涵碧樓、雲品一較高下的最佳利器。蔡宗易並透露將會啟動台中高鐵往返日月潭力麗溫德姆溫泉酒店的接駁車服務，甚至在日月潭也能搭配快艇遊湖或接送；而伊達邵遊客中心二樓，也將開幕由力麗開設、坐船上岸看到的第一家咖啡廳。

▲饗沐全日自助餐廳，早餐喝得到現搾蔬果汁。（圖／記者蕭涵云）
▲饗沐全日自助餐廳，早餐喝得到現搾蔬果汁。（圖／記者蕭涵云）
▲現煮「鮑魚粥」用料不手軟，鮮度十足。（圖／記者蕭涵云）
▲現煮「鮑魚粥」用料不手軟，鮮度十足。（圖／記者蕭涵云）
實際開箱「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」標準客房，最深刻的便是13坪房內空間相當寬敞，現代感設計融入在地原住民邵族元素，而且乾濕分離的衛浴空間內竟配備大理石打造的「雙湯池」，可以一次享受冷泉與溫泉雙湯，尤其溫泉池大到足以兩人一起泡也不感到擁擠，印象十分深刻。全館設有7種房型共203間客房，還為家庭客層推出親子客房，擁有積木牆、兒童帳篷等專屬設施；雖然部分房間視野不正對湖景，但位於伊達邵碼頭商圈的便利位置，距離環湖步道、纜車等景點都只需要步行。

▲親子客房童趣十足，孩子有足夠的空間玩耍。（圖／記者蕭涵云）
▲親子客房童趣十足，孩子有足夠的空間玩耍。（圖／記者蕭涵云）
▲健身中心外也設有運動吧。（圖／記者蕭涵云）
▲健身中心外也設有運動吧。（圖／記者蕭涵云）
酒店更設有溫泉水療中心分別有戶外男女湯及湯屋、健身中心、2間餐廳提供粵菜和西餐、2間酒吧及夜間卡拉OK，泳池、兒童戲水池與水療池、頂樓行政酒廊搭配空中花園可以欣賞湖光山色，同時打造宴會廳及多功能會議室，迎合商務及休閒需求；還在老街附近開設百坪RURUZAZA魯魯札札咖啡親子館，從增強手眼協調、到刺激腦力發育，從增進親子關係，到提升情緒與社交能力，設有12大區域享受寓教於樂的主題設施。

▲要價8萬8千元的行政套房，坐擁開闊湖景與山景。（圖／記者蕭涵云）
▲要價8萬8千元的行政套房，坐擁開闊湖景與山景。（圖／記者蕭涵云）
▲躺在行政套房床上就能看見日月潭。（圖／記者蕭涵云）
▲躺在行政套房床上就能看見日月潭。（圖／記者蕭涵云）
「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」歡慶開幕，1樓饗沐全日自助餐廳Happy Brunch「買一送一」，憑SPA消費可享「餐飲9折」優惠，連續入住第二晚8折，遊九族文化村、加遊湖套裝方案等一系列住宿及餐飲優惠，只要入住即獲贈「力麗觀光歡慶同樂券」，可於於力麗觀光集團各據點直接折抵住房及餐飲費用。即日起至8月底，於溫德姆全球官網註冊參與夏日狂歡活動，並於9月3日前完成2晚或以上的住宿，即可賺取3倍溫德姆獎賞計畫積分；每晚房價7800元起，會員第二晚房價再打8折。

▲左起：力麗觀光集團董事長蔡宗易（右四），溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安（左四）、亞太區公關傳播林ㄧ（左三）。（圖／記者蕭涵云）
▲左起：力麗觀光集團董事長蔡宗易（右四），溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安（左四）、亞太區公關傳播林ㄧ（左三）。（圖／記者蕭涵云）
溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts, Inc.）旗下有25個酒店品牌，遍布全球六大洲逾95個國家和地區，擁有超過9200家酒店；目前在亞太區則是超過20個國家與地區共擁有1700家以上的酒店。該集團客戶忠誠度獎勵回饋「溫德姆獎賞計劃（WYNDHAM REWARDS）」，在全球擁有近1.1億註冊會員，每次有效入住可獲得1000分的基礎積分，只要1500點積分起即可兌換折扣住宿、7500點積分起就能兌換全球超過5萬家參與酒店、俱樂部度假村和度假租賃酒店一晚免費住宿。

▲漢來日月行館首度曝光大廳空間。（圖／此為空間模擬圖，漢來日月行館提供）
▲漢來日月行館首度曝光大廳空間。（圖／此為空間模擬圖，漢來日月行館提供）
▲「漢來日月行館」即將於2024年第3季開幕，坐落於涵碧半島制高點，可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀，飯店首次釋出房間、大廳等空間模擬圖。（圖／漢來日月行館提供）
▲「漢來日月行館」即將於2024年第3季開幕，坐落於涵碧半島制高點，可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀。（圖／漢來日月行館提供）
炙手可熱的日月潭，也將於2024年第3季迎來「漢來日月行館」，隸屬漢來飯店事業群旗下、全新飯店品牌的首間度假飯店，漢來日月行館坐落於涵碧半島制高點，將可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀。由全球知名LWMA李瑋珉設計師操刀設計，改裝斥資逾11億元、全面改造地上12層、地下3層的飯店動線與空間設計，全館打造92間15坪至108坪的湖景客房、全數配備專屬陽台與溫泉池，飯店空間融合日月潭天光、湖水、山景與森林元素的自然光影，搭配碳酸氫鹽泉純淨美人湯，並設有全日餐廳、頂級粵菜餐廳，及結合Live House音樂演出的SKY Lounge。


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