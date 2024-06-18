真不擔心？中國將對歐盟進口豬肉「反傾銷調查」 這3國業者跳腳
歐盟日前宣布，將對中國進口電動車加徵關稅，當時外界普遍預計北京將採取相對應的報復措施，果然，中國商務部17日就公布，將對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品，進行「反傾銷調查」。儘管歐盟官方對此表示並不擔心，但有外媒引述歐盟3大對中豬肉出口國-西班牙、荷蘭、丹麥業者的擔憂，希望政府盡快想出對策。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，中國商務部聲稱，此舉是基於中國國內豬肉業者本月提交的投訴，調查將持續1年，但若有需要，可以再延長6個月。繼歐盟本月中旬宣布，將從7月起對中國進口電動車，徵收17.4％至38.1％的關稅後，全球食品企業對中國的「報復行動」就保持高度警覺。
歐盟執委會發言人表示，歐盟並不擔心中國對從歐盟進口的豬肉及其副產品，展開反傾銷調查，歐盟將採取適當干預措施，確保調查符合世界貿易組織（WTO）的所有相關規則。
哪些歐盟成員國受影響最深？
數據顯示，2023年中國進口的豬肉價值約60億美元，其中一半以上來自歐盟，當中又有約1/4來自西班牙，至於排名第2、第3的荷蘭和丹麥，去年分別向中國出口了價值6.2億美元和5.5億美元的豬肉產品。
西班牙表示，正在與歐盟官員合作，努力避免「破壞性關稅」的實施，同時也會全力配合中國當局的調查。
丹麥農業與食品理事會則警告，任何對中國的銷售限制，都將對該國豬肉產業造成「嚴重的打擊」，呼籲在7月4日之前找到解決方案。
若中國限制歐盟豬肉相關產品進口，則市場份額不排除將被南美、美國和俄羅斯的豬肉供應商瓜分。