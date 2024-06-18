蒲亭將訪平壤會晤金正恩！俄羅斯專家分析北韓「戰略價值」

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蘭科夫表示，雖然俄羅斯可能不想與北韓分享最先進的軍事技術，但它也有意從平壤獲得更多彈藥供給，打一場曠日費時的戰爭，彈藥彷彿永遠都不夠，需求量很大。
不過，蘭科夫也認為，雖然俄羅斯可以在不少領域與北韓進行貿易，但是否會出於政治原因而對虧損視而不見，或是如何彌補虧損、補償俄羅斯的企業家等，也都是問題。他個人傾向於俄國不會這麼做，畢竟北韓的戰略價值，在俄烏戰爭結束後，很可能就不會那麼大了。
首爾梨花大學國際研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）則分析，願意歡迎蒲亭的國家名單，比以往任何時候都短，但對金正恩來說，蒲亭這次到訪是一次勝利，不僅提升了北韓在反對美國主導的國際秩序陣營的地位，還有助於增強金正恩的合法統治性：「俄羅斯無法在經濟上取代中國，但與莫斯科加強合作，表明平壤還是有選擇的。」
蒲亭的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）聲稱，蒲亭訪問期間將進行一系列「豐富且密集的會談」，雙方也正在擬定新協議，將取代1961年、2000年和2021年簽署的基本文件，但該協議不具挑釁性，也不針對其他任何國家，而是為了確保東北亞更穩定。
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