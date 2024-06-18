「星期二買機票」最便宜？全球三大旅遊平台打破你的迷思

蒲亭將訪平壤會晤金正恩！俄羅斯專家分析北韓「戰略價值」

▲北韓領導人金正恩，去年9月曾造訪俄羅斯遠東地區，與俄國總統蒲亭會晤。如今，蒲亭也將出訪平壤。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩，去年9月曾造訪俄羅斯遠東地區，與俄國總統蒲亭會晤。如今，蒲亭也將出訪平壤。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

克里姆林宮17日宣布，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），將於18至19日出訪北韓，隨後就會前往越南。由於這是蒲亭時隔20多年，再次踏上北韓領土，也引發歐美緊張，特別烏克蘭的盟友指責北韓向俄羅斯提供侵烏武器。不過，對於雙方合作會到什麼程度、是否會簽署直接軍事介入的條約，現居韓國首爾、任職為國民大學歷史教授的俄羅斯知名北韓問題專家蘭科夫（Andrei Lankov）認為，可能性並不高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美聯社》報導，蘭科夫指出，蒲亭到訪北韓雖然罕見，但並不奇怪，畢竟2國現在正積極發展軍商合作，而且金正恩去年9月也曾到訪俄羅斯，蒲亭此行算是一次「回訪」，特別俄烏戰爭仍在持續，雙方在武器貿易上將有積極互動，北韓希望獲得某種軍事技術和援助，而在國際制裁下，願意且有能力協助的國家並不多。

蘭科夫表示，雖然俄羅斯可能不想與北韓分享最先進的軍事技術，但它也有意從平壤獲得更多彈藥供給，打一場曠日費時的戰爭，彈藥彷彿永遠都不夠，需求量很大。

▲俄烏兩軍在烏東的巴赫姆特激戰多時。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭開打2年多，雙方都耗費大量的兵力及軍火。（圖／美聯社／達志影像）
不過，蘭科夫也認為，雖然俄羅斯可以在不少領域與北韓進行貿易，但是否會出於政治原因而對虧損視而不見，或是如何彌補虧損、補償俄羅斯的企業家等，也都是問題。他個人傾向於俄國不會這麼做，畢竟北韓的戰略價值，在俄烏戰爭結束後，很可能就不會那麼大了。

首爾梨花大學國際研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）則分析，願意歡迎蒲亭的國家名單，比以往任何時候都短，但對金正恩來說，蒲亭這次到訪是一次勝利，不僅提升了北韓在反對美國主導的國際秩序陣營的地位，還有助於增強金正恩的合法統治性：「俄羅斯無法在經濟上取代中國，但與莫斯科加強合作，表明平壤還是有選擇的。」

蒲亭的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）聲稱，蒲亭訪問期間將進行一系列「豐富且密集的會談」，雙方也正在擬定新協議，將取代1961年、2000年和2021年簽署的基本文件，但該協議不具挑釁性，也不針對其他任何國家，而是為了確保東北亞更穩定。

更多「俄烏戰爭風雲錄」相關新聞。

蒲亭確定明訪北韓！專家估與金正恩簽《平壤宣言》可能性

影／難以接受蒲亭停火條件！美防長冷回：他無權對烏克蘭發號施令

影／真想停火？蒲亭提和平談判開出2前提　還喊「條件非常簡單」

國際逮捕令無用？俄媒爆蒲亭將出訪北韓、越南　最快六月出發

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代