「Lamigo那米哥宴會廣場」宣布熄燈！在地經營逾10年 汐止人不捨
La new集團旗下子公司「Lamigo那米哥宴會廣場」在新北市汐止區營業超過10年，是在地人心中CP值超高的宴會餐廳。沒想到，「Lamigo那米哥宴會廣場」昨（17）日卻發文宣布，已於6月16日結束營業，熄燈消息引起大量汐止居民不捨，紛紛留言淚喊：「難得的圍爐聚餐好地點！」
記者賴禹妡／綜合報導
「Lamigo那米哥宴會廣場」昨日在臉書粉專發文，宣布已於6月16日結束營業，除了感謝大家多年來的支持，更透露出許多不捨及回憶，包含每一場喜宴、外燴以及活動，「我們都記得，再次感謝大家對Lamigo那米哥宴會廣場的喜愛與支持。」
貼文一出，許多在地鄉親難過道別，「謝謝那米哥多年的陪伴，可惜我少了一個聚會的好地方」、「港式點心和海鮮炒飯、每道餐點都超美味～很不捨呀」、「八年前的婚宴場地…以後沒有可以舊地回憶的地方了」、「難得的圍爐聚餐好地點」、「這絕對是五堵居民跟摩天鎮民的損失」。
「Lamigo那米哥宴會廣場」為La New集團旗下子公司，2007年正式集聚菁英人才，加入專業宴會餐飲行列。為提升國民健康文化飲食並傳承世代的幸福，秉持La new企業文化與精神「誠信、踏實、價格透明、品質保證、五軸六心」提供全方位的婚禮規劃，更有美景、佳餚、衛生及公道的高品質創新主題宴會。