砸逾5.4億！台積電買回592張庫藏股 AI好熱！外資目標價看1150元
為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，台積電董事會核准通過自6月6日至8月5日自集中交易市場買回3249張公司股票，買回區間價格每股598至1281元。而台積電昨（17）日公告，買回592張自家公司股票，平均每股買回價格917.97元，總金額5.43億元。
記者陳郁柔／台北報導
台積電昨日首次向外公告庫藏股實施進度，短短6個交易日已砸下5億4343萬6981元買進592張，每股均價則為917.97元。
若以台積電公告，此次買進592張庫藏股，約占預計買回張數的13%，還有8成以上執行空間，不過台積電庫藏股預定買回期間自6月6日起至8月5日止，在庫藏股護盤期間公司股價頻創新高，是否全數執行完畢仍是市場觀察重點。
而針對台積電後市表現，外資也持續看好，美系外資以AI需求強勁與定價能力為由調高台積電目標價，從新台幣1030元上修至1150元，投資評等維持在「買進」，也因此ADR應聲走高，終場上漲2.74%、收177.24美元，創歷史收盤新高，年初至今已經飆漲70.42%，而台積電ADR收在177.24美元，換算並折合台幣後為每股1147.52元，較台北交易股票溢價率為24.6%。