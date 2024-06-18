台積電ADR再創新天價　台股開盤漲188點、台積電漲至950元創新高

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權值股全數走高，台積電開盤上漲23元、來到944元，再創新高，隨後漲幅擴大到950元；昨日站上200元的鴻海，開盤上漲0.5元、來到200.5元，不過隨後翻黑；聯發科下跌5元、來到1375元，不過在買單挹注下，翻紅走高上漲10元、來到1390元。
美國股市昨日全數走高，道瓊指數結束連四跌，上漲188.94點或0.49%，收38778.1點，那斯達克指數上漲168.14點或0.95%，收17857.02點，標普500指數上漲41.63點或0.77%，收5473.23點，費半指數上漲89.79點或1.6%，收5688.1點。
科技五大天王全數走高，Meta上漲0.49%，蘋果上漲1.97%，Alphabet上漲0.25%，微軟上漲1.31%，亞馬遜上漲0.22%。半導體股漲多跌少，博通上漲5.41%，美光上漲4.58%，高通上漲3.2%，應用材料上漲2.46%，德儀上漲0.52%，輝達下跌0.68%，AMD下跌0.77%。
台股ADR全數收高，台積電ADR上漲2.74%，再創歷史新高，日月光ADR上漲2.13%，聯電ADR上漲1.6%，中華電信ADR上漲0.05%。