Klay Thompson新約只在乎錢？好友Barbosa爆：他一直考慮錢的問題

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根據美媒《NBC》金州勇士記者Monte Poole的報導，前勇士冠軍球員Leandro Barbosa稍早談到他眼裡的Klay Thompson，他認為K湯現在太考慮錢的問題，但他最重要的是要快樂打球。
「他（Klay Thompson）現在需要足夠的耐心，我仍然希望他能回到勇士，我不知道之後的情況會如何，但這將會很艱難。我知道NBA球員合約的金額正在上漲，他一直在考慮錢的問題，但我認為最重要的是他需要快樂，我認為這是最重要的事情。」Barbosa受訪時說到。
現年41歲的Leandro Barbosa，現在是沙加緬度國王隊的助理教練，比Klay Thompson年長將近8歲，2人的友誼是在2014年成為隊友的期間發展起來的，他們的感情甚好，休賽季一起度過許多私人時間，Barbosa也曾上過K湯的船，還去過他家。而這可能也是為什麼，Barbosa如今願意替朋友在其職業生涯中最重要的決定，提供建議的原因。
K湯將投入自由市場 名記曝魔術隊是領跑者
而根據名記者Shams Charania的最新消息，他也提到了K湯現在的最新情況，「Klay Thompson生涯第一次將對自由市場上的外部選項，抱持開放態度，他準備進入自由市場試水溫，勇士希望他回歸，他們上賽季給他開出一份續約合約，雙方想要達成協議。」「但是如今Klay想要進入自由市場，尋求看看其他球隊的報價，魔術隊可能將脫穎而出，不過勇士也將持續和他接觸。」Charania如此說到。