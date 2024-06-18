日正妹YTR在台租屋突被房東趕！無奈搬家4次淚崩：台北租金太高
日本正妹Mio經營YT頻道，不時分享在台灣的生活點滴，吸引不少網友關注。她分享在台北租房經驗，之前已經搬家4次，近期又將面臨搬家，她挫折表示，「前幾天我的房東突然跟我說，我需要搬家。」她崩潰直呼，一個人在異鄉搬家真的好困難，「台北公寓（租金）價格實在太貴，尤其疫情之後更貴。」
記者林奕如／綜合報導
Mio在「MioTaiwan日本咪歐一個人台灣生活」YT頻道中表示，第一次來台時，住了一間破爛的老公寓，壓力大到她全身起了蕁麻疹，之後遍尋新租屋處，「畢竟我是外國人，一開始可能會被開出比較高的價錢。」她極力保證「我是愛乾淨的日本人」，終於順利找到第二間房子，不過房子突然出現大量的蟲子，枕頭套、床單等都有，她真的住不下去，輾轉找到第三間房子，住了一陣子後，房東突然叫她搬家，當時日本家人叫她回家，她情緒也崩潰過一次，因為台灣是這麼潮濕地方，自己不能適應，但仍然愛台灣，所以不想離開台灣。
她咬牙繼續尋找新房，終於找到第4間房子，歷經4次搬家，Mio說：「我在東京住過，不過台北比較（租金）高，因為薪水相比之下，台北的房子好貴，我能住的房子真是太貴了。」這次同樣面臨突然被房東要求搬家，她有朋友也曾遇過，這是常常遇到問題，不過一個人在異鄉搬家真的好困難。
她感嘆，在台灣住了很久行李多，忍不住情緒邊哭邊說：「一個人搬行嗎？沒有男友、老公、好朋友，個性關係不想麻煩別人。」這幾天一直在找房子，但是完全沒找到，她也承諾「今天哭過我明天不會再哭」，繼續努力生活下去。底下不少網友支持打氣，也有人勸可以不住在台北，選擇其他地點。