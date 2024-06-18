黃仁勳光環加持、「高含積量」擁AI軍火庫！ 00881連4日創新高
台股今年以來漲翻天，截至5月底已大漲18.09%，據投信投顧公會數據，今年以來領先大盤的台股原型ETF有17檔，多為「高含積量」的科技或市值型ETF，部分標的台積電佔比更高達5到6成。而台股原型ETF前10名中的國泰台灣5G+（00881），今年以來報酬率25.66%，以及近3個月、6個月報酬率16.51%、31.81%的黑馬之姿，竄升至排行榜前2名。此外，00881自6月12日以來已連續4日股價創高，6月17日收在24.45元，爆發力十足。
記者許家禎／台北報導
國泰台灣5G+（00881）經理人蘇鼎宇表示，與榜上其他ETF不同，00881不重壓單一個股，最大持股台積電佔比約3成，其餘成分股包含「電子六哥」鴻海、和碩、廣達、緯創、仁寶、英業達，及聯發科、台達電等AI概念股。值得注意的是，這些標的也是輝達執行長黃仁勳本次欽點的合作夥伴，00881共計持有近8成的「輝達概念股」。
AI浪潮席捲全球，台灣的供應鏈正是核心關鍵，從IC設計、晶圓代工、電源、散熱、PCB、伺服器代工等產業，都具備高度優勢，可謂「AI軍火庫」。法人表示，投資台灣電子科技龍頭的國泰台灣5G+（00881），持有AI供應鏈的比重達96%，等同透過一檔ETF，就可完整掌握AI趨勢，基金後市持續看好。
蘇鼎宇補充，除了產業動能強勁外，00881基金規模約新台幣484億元、受益人高達24.3萬人（截至6/14），受到股民高度青睞；近5日成交均量（6/7到6/14）約1.3萬張，流動性亦佳，建議想跟上這波AI浪潮的投資人，可透過國泰台灣5G+（00881）布局。
※【NOWnews 今日新聞
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