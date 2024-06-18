台股基金淨值寫新猷！逾45萬人賺錢 最賺長春型前10名出爐
台股近期漲勢凌厲，頻頻創新高，投信台股基金也跟著績效長紅，統計有112檔淨值同創新高，讓45萬名投資人賺錢。以成立來績效前十名來看，包括群益馬拉松、統一奔騰、統一黑馬、PGIM保德信高成長、安聯台灣科技、瀚亞高科技共6檔基金績效超過2000%，而統一龍馬、群益店頭市場、野村中小、富邦長紅也都有1700%以上的好表現，這十檔成立都超過20年以上，堪稱讓投資人一直賺錢的長春台股基金。市場法人表示，台股現階段策略仍將著重選股，而金融市場漲跌有時，加上個股波動大，建議投資人可以鎖定主動選股的台股基金參與上漲契機。
記者許家禎／台北報導
群益投信表示，台股創新高後，盤勢亦將開始震盪加劇，預期台股指數傾向高檔震盪，不過，台股接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議可以台股基金日日扣或定期定額分批買進、有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。
群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，故由國際資金流動可以看出外資仍相對青睞台股市場，台股科技股最強勢族群仍以AI相關為主，COMPUTEX及蘋果WWDC發表會後，受惠AI功能發表，蘋概股亦開始接棒起漲，故台股雖受國際情勢紛擾影響，但電子權值輪動上漲，帶動市場做多氣氛居高不下。
受惠全球非美國家2024年總體經濟持續復甦，傳產業今年下半年需求不看淡，科技產業亦受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散，2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道下，多頭可望延續發展。