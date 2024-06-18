核三1號機將除役！水庫放水發電遭疑缺電 郭智輝：僅是例行檢查
核三廠1號機今年7月將除役，將於今（18）日開始逐步功率遞減運轉至屆期日停機，隨著季節進入夏日高溫，電力缺口填補問題引發討論，經濟部一如既往對外稱「不會缺電」，近日卻有網友發現，核三廠打開了柴油機組，連翡翠、石門水庫都在放水發電，質疑台灣電是否真的足夠？
記者鄭妤安/台北報導
對此，經濟部長郭智輝今日陪同行政院卓院長出席立法院報告時，會前接受媒體聯訪時強調，完全沒有缺電問題，水庫的放水發電、核三打開柴油機組等皆為例行測試，目的是要看發電機組是否能正常運作。至於核三除役的電力缺口填補，他表示，要上線的機組都已經準備好了。
新內閣上任近滿月，近期傳出民進黨內部認為，內閣與立法院黨團橫向溝通有待加強，甚至有綠委質疑是「外星人內閣」，郭智輝回應「沒有這個現象，溝通上都還好，我們也很少碰面。」
郭智輝近日接受媒體專訪時稱「電價不是愈便宜愈好，太便宜反而容易浪費電」、「30坪空間裝2台冷氣就夠，不必每房都裝」，種種針對電價的看法惹議，經濟部昨（17）日趕緊出面澄清，表示郭智輝的原意是想強調電價設計應考量節能誘因，郭今日也再次強調，自己話說得太快，真正想表達的是，大家用電用的舒服，但房間若無人使用，建議冷氣要關掉，節能對大家都有幫助，冷氣也可改用高效能設備，經濟部過去已大約補助170萬台節能冷氣，希望能提高能源效益，節能也能省電，進而降低電費。