憂兩岸局勢緊張？漢光演習取消「紅軍」想定　顧立雄：無敏感問題

媒體報導，國軍年度「漢光40號」演習的實兵演練將於7月22日到26日舉行，往年都會由陸軍特戰指揮部、海軍陸戰隊等單位扮演攻擊軍（KJU），近日卻傳出，國安高層為避免引發台海緊張、升高軍事對峙情勢為由，要求國防部完全取消攻擊軍部隊。對此，國防部長顧立雄今（18）日澄清表示，並沒有敏感問題。 我是廣告 請繼續往下閱讀 立院今日繼續邀請行政院長卓榮泰報告施政方針，並備詢。顧立雄會前接受聯訪，媒體詢問漢光演習取消「紅軍」想定，顧立雄表示，電腦兵推需要驗證的事項，不需要透過對抗，而是要以真實模擬想定進行驗證，這樣是比較適切做法。他也強調，並沒有敏感問題，反而是在實兵驗證項目，統裁部要發出真實模擬想定，才能讓旅級單位驗證出參謀本部想達到的需要。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅上周在卸任前最後一場記者會上表示，她明確建議台灣「別對中國的挑釁措辭和行動驚慌失措，但也別對這些風險麻木（Avoid panic about China’s combative language and moves, but don’t grow numb to the risks.）」。媒體詢問面對孫曉雅示警，以及中國擴張核武是全球之冠，我國將如何應處？顧立雄回應說，孫曉雅提到我們要有警覺，但不要麻木，他感到贊同。顧立雄也表示，對於中國不斷的軍事襲擾、灰色地帶威脅，還有認知作戰要有充分警覺，時時刻刻理解中國不斷試圖對國人從事切香腸式的片面改變現狀作為。顧立雄強調，除了時刻警覺外，但也不要驚慌，不要驚慌與麻木的態度，他非常贊成，要以理性、妥適態度應處，台海情勢不作為挑釁一方，但也呼籲中國不要作為麻煩製造者。20共機「三面包夾」擾台！無人機飛越巴士海峽距鵝鑾鼻最近39浬澎湖漁民驚見「共軍潛艦」浮出水面！顧立雄：情監偵手段有掌握搬秋海棠地圖要顧立雄「反攻大陸」？林俊憲酸翁曉玲：慈禧再世！顧立雄扶手禮舉了又放下 專家嘆「本來正確又變不對了」