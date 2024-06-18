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前兄弟象傳奇球星王俊郎被爆出軌！曾任職名人堂花園大飯店經理

▲中華職棒兄弟象一代球員王俊郎，曾經是球隊重要球員之一，曾寫下連續出賽187場紀錄，退役之後回到「職棒教父」兄弟飯店老董洪騰勝開設的名人堂花園大飯店任職，不過有知情人士爆料，他有出軌狀況，還對癌妻不聞不問。（圖／NOWnews資料照）
▲中華職棒兄弟象一代球員王俊郎，曾經是球隊重要球員之一，曾寫下連續出賽187場紀錄，退役之後回到「職棒教父」兄弟飯店老董洪騰勝開設的名人堂花園大飯店任職，不過有知情人士爆料，他有出軌狀況，還對癌妻不聞不問。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒兄弟象「一代象」成員王俊郎，3年前被邀請參加中信兄弟開球，曾跟陳義信、洪一中、李居明等球星一起奮鬥，還曾寫下連續出賽187場紀錄，不過退役之後，他一度回到「職棒教父」兄弟飯店老董洪騰勝開設的名人堂花園大飯店擔任經理，不過有知情人士爆料，近年他和分居多年的妻子大打房產官司之外，還與一名曾姓女子出雙入對，更成為法院認證的「 出軌男」，根據《鏡週刊》報導指出，王俊郎從2016年起對妻子就不聞不問，連家用都不給，自己因為外遇還主動訴請離婚和分配財產，但全部都敗訴，反而被法官說他是「婚內出軌曾女」，還因此而被判賠償60萬元。

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王俊郎是一代球星　還擔任過主帥


王俊郎就是兄弟創隊元老，兄弟象隊成立後，王俊郎曾是兄弟主力外野手，也是中華職棒唯一在元年、二年均全勤90場出賽、累計連續180場出賽的選手。1992年因林易增的加入，讓他中斷連續出場紀錄，1994年季賽結束後離隊。

1995年他加入俊國熊隊，1997年由於總教練金容雲戰績不佳，而王俊郎是當時陣中最老，和當時大部分的球員互動也還不錯，於是總裁楊天發臨時任命他暫代總教練，成為中華職棒史上第一位直升總教練的球員。王俊郎接任後，牛隊戰績也衝起來。也曾於1998年及2000年分別進入總冠軍戰，但都無法奪冠，2001年，由陳威成擔任總教練，他也季中卸任。

王俊郎擔任過不少球隊教練，還曾在電影《天后之戰》扮演港北隊教練，此外，他長期耕耘地方基層，2020年受到洪騰勝邀請，擔任名人堂花園大飯店經理，營運主棒球場、室內棒球場、以及擔任羽球館營運管理經理。

根據報導，王俊郎婚後即加入兄弟隊，長住台北，妻子則留在台南獨自扶養女兒，他在職棒時期用簽約金當作頭期款買下台南崇德街一處房地贈與太太，之後也負責繳清房貸，每個月還再匯4萬至7萬元不等家用給王妻，目前妻子罹癌，他也切割關係。

《鏡週刊》指出，王俊郎近年帶在身邊出雙入對的曾女不是他老婆，雖然大家都喊她「嫂子」或「師母」，但她其實是小三。至於王俊郎的正妻還住在台南，和王俊郎感情不睦。

▲羅世幸（左起）、王俊郎、葛雷諾、李居明、黃平洋、陽介仁、謝長亨出席2017職棒傳奇球星公益賽-賽前記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.15）
▲羅世幸（左起）、王俊郎、葛雷諾、李居明、黃平洋、陽介仁、謝長亨曾一起出席2017職棒傳奇球星公益賽-賽前記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.15）

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