前兄弟象傳奇球星王俊郎被爆出軌！曾任職名人堂花園大飯店經理

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王俊郎就是兄弟創隊元老，兄弟象隊成立後，王俊郎曾是兄弟主力外野手，也是中華職棒唯一在元年、二年均全勤90場出賽、累計連續180場出賽的選手。1992年因林易增的加入，讓他中斷連續出場紀錄，1994年季賽結束後離隊。
1995年他加入俊國熊隊，1997年由於總教練金容雲戰績不佳，而王俊郎是當時陣中最老，和當時大部分的球員互動也還不錯，於是總裁楊天發臨時任命他暫代總教練，成為中華職棒史上第一位直升總教練的球員。王俊郎接任後，牛隊戰績也衝起來。也曾於1998年及2000年分別進入總冠軍戰，但都無法奪冠，2001年，由陳威成擔任總教練，他也季中卸任。
王俊郎擔任過不少球隊教練，還曾在電影《天后之戰》扮演港北隊教練，此外，他長期耕耘地方基層，2020年受到洪騰勝邀請，擔任名人堂花園大飯店經理，營運主棒球場、室內棒球場、以及擔任羽球館營運管理經理。
根據報導，王俊郎婚後即加入兄弟隊，長住台北，妻子則留在台南獨自扶養女兒，他在職棒時期用簽約金當作頭期款買下台南崇德街一處房地贈與太太，之後也負責繳清房貸，每個月還再匯4萬至7萬元不等家用給王妻，目前妻子罹癌，他也切割關係。
《鏡週刊》指出，王俊郎近年帶在身邊出雙入對的曾女不是他老婆，雖然大家都喊她「嫂子」或「師母」，但她其實是小三。至於王俊郎的正妻還住在台南，和王俊郎感情不睦。