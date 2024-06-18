質疑藍財劃法影響國家運作 黃珊珊透露柯文哲有令、堅持民眾黨版
台灣民眾黨主席柯文哲昨天悄赴立院找立委黃珊珊，商議《財劃法》修法事宜。黃珊珊今（18）日表示，民眾黨團的版本跟國民黨版本大不同，柯文哲交代，如果是對的就要堅守立場，並且不斷向社會大眾說明，以抗衡有人造謠。
記者林詠青／台北報導
民眾黨立院黨團副總召黃珊珊今天與立委張啓楷、麥玉珍召開記者會，針對民眾黨《財劃法》修法版本提出說明。她表示，《財政收支劃分法》明天就要在財政委員會進行審議，主席柯文哲昨天到立院找她，主要就是交代黨團必須堅守立場。她並指出，民眾黨團的版本跟國民黨團不同，民眾黨版本中央僅需多撥2700億元、約等於近年平均歲計剩餘，「不會讓你的租金補貼拿不到，不會讓你的育兒津貼拿不到，所以不要再造謠了！」
黃珊珊強調，這幾天大家都在說沒有討論、沒有民主，但民進黨團已經事先表示沒有版本，財政部更說他們沒有立場、沒有想法，根本就是不想負責任，「只想做政治操作」。黃珊珊直言，「在國民黨版本對國家運作可能有影響的情況下，我們會堅持自己的版本。」
張啓楷也強調，《財劃法》已經25年沒有大修，這次國會三黨不過半，是最有機會真正落實財政紀律、地方自治的時刻，因此這次一定要全力推動修法。