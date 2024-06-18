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抓住小確幸！100變200元　台中市「物調券」發放時地、須知一次看

▲此波物調券發放地點以夜市、市場等微型經濟為主。（圖／台中市政府提供，2024.06.18）
▲此波物調券發放地點以夜市、市場等微型經濟為主。（圖／台中市政府提供，2024.06.18）

記者顏幸如／台中報導

台中市把100元變200元的活動又來啦！第二屆物調券首波發放日期，將從後天起到22日連續3天，在全市107處公告地點發放35萬份，和去年相同，仍是以100元現金兌換200元面額物調券，每個場域將發放500份到1萬6千份不等。

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市長盧秀燕今（18）日指出，發放物調券的目的是照顧振興微型經濟，此波以夜市、市場、商圈、故事產業館、攤販集中區為主，大賣場、連鎖超商通通不適用，預計可以達到7千萬營業額。台中接下來還有鍋烤節、購物節一波波上場，照顧不同面向的產業，歡迎大家到台中買起來！

▲台中市物調券在30處公有市場發放。（圖／台中市政府提供，2024.06.18）
▲台中市物調券在30處公有市場發放。（圖／台中市政府提供，2024.06.18）
▲5處民有市場、2處委外市場也發放物調券。（圖／台中市政府提供，2024.06.18）
▲5處民有市場、2處委外市場也發放物調券。（圖／台中市政府提供，2024.06.18）
▲23處商圈發放物調券的時間地點。（圖／台中市政府提供，2024.06.18）
▲23處商圈發放物調券的時間地點。（圖／台中市政府提供，2024.06.18）
台中市經發局在粉絲頁公布活動辦法，107處公告地點包括公有市場30處、民有市場5處、委外市場2處、商圈23處、攤販集中區19處，以及台中市產業故事館發展協會的28個所屬會員店家。這次活動特別在建國市場設置6個「花蓮專區」，民眾可在活動期間兌換花蓮專區物調券，並在26日前購買來自花蓮的特產，一起幫助花蓮震後經濟復甦。

▲台中市發放物調券的28個產業故事館發展協會。（圖／台中市政府提供，2024.06.18）
▲台中市發放物調券的28個產業故事館發展協會。（圖／台中市政府提供，2024.06.18）
▲19處攤販集中區發放物調券的時間地點。（圖／台中市政府提供，2024.06.18）
▲19處攤販集中區發放物調券的時間地點。（圖／台中市政府提供，2024.06.18）
經發局指出，每份物調券價值200元，每人最多可兌換2份，限領一次，請自備百元鈔票，物調券不找零，僅限於原發放地點消費，不可跨場域使用。各場域營業時間和發放時間不同，請以台中市經發局公告或各場域粉絲專頁的信息為準。

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