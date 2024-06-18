「全球股王爭霸的新賽局」謝金河：誰掌控AI、誰就控制全世界

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謝金河表示，這3家企業市值逼近10兆美元，已經和深圳、上海、香港加總起來的中國股市市值11.93兆美元相當。資本市場也是國家經濟力延伸指標之一，代表中美經濟實力仍有相當的差距。再者是3家企業的任何一家，市值都可以與英國、法國、德國匹敵，「這是企業敵國的新時代」，誰能想像一家微軟、蘋果等於英國股市加起來的總和。
謝金河指出，費城半導體指數超車標準普爾五百指數，這也是歴史空前。代表半導體產業的時代來臨，最顯著的就是沙國石油銀行Aramco市曾經打敗蘋果，成為世界第一。因此，過去曾有過「誰控制石油，誰就控制世界」或是「現在誰控制晶片，誰控制世界」，現在則是「誰掌握AI，誰就控制全世界」。
謝金河表示，台灣有台積電，已經是世界穩定的磐石，台灣的地位及能見度持續上升，台積電市值9194億美元，Avgo也站上8000億美元以上，這兩家半導體企業都有機會成為兆美元企業。台灣經濟力持續上升，將騰訊、拼多多、阿里巴巴加起來還不及台積電，鴻海到200元已經打敗美團，聯發科超過網易，廣達快要追上京東，打敗百度、㩗程網，這是過去很難以想像的事。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。