男借錢單押鴻海！今狂賺2600萬「房貸一次清償」：留216張繼續飛

「全球股王爭霸的新賽局」謝金河：誰掌控AI、誰就控制全世界

▲財信傳媒集團董事長謝金河指出，美國微軟、蘋果、輝達3家企業市值就逼近10兆美元，這是一個令人難以想像的新時代，一家企業市值相當一個國家股市總和。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.09）
▲財信傳媒集團董事長謝金河指出，美國微軟、蘋果、輝達3家企業市值就逼近10兆美元，這是一個令人難以想像的新時代，一家企業市值相當一個國家股市總和。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.09）

記者魏妤庭／台北報導

今（2024）年可說是AI元年，在這個AI大爆發時期，也讓全球產業發生了變化。財信傳媒董事長謝金河表示，這幾天微軟、蘋果、輝達市值都站上3兆元，昨（17）日3家企業市值高達9.881兆美元，「這是一個令人難以想像的新時代」。過去曾說誰掌握石油，就控制世界，現在是誰掌握AI，誰就控制全世界。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河今日發文以「股王爭霸的新賽局」為題表示，AI帶來新元素，也讓世界競爭出現新元素，近日，微軟、蘋果、輝達市值都站上3兆美元，而且互有領先，直到17日為止，微軟市值3.332兆美元，蘋果3.322兆美元，輝達3.227兆美元，三家巨無霸企業市值加起來9.881兆美元，「這是一個令人難以想像的新時代，也看出幾個大方向」。

謝金河表示，這3家企業市值逼近10兆美元，已經和深圳、上海、香港加總起來的中國股市市值11.93兆美元相當。資本市場也是國家經濟力延伸指標之一，代表中美經濟實力仍有相當的差距。再者是3家企業的任何一家，市值都可以與英國、法國、德國匹敵，「這是企業敵國的新時代」，誰能想像一家微軟、蘋果等於英國股市加起來的總和。

謝金河指出，費城半導體指數超車標準普爾五百指數，這也是歴史空前。代表半導體產業的時代來臨，最顯著的就是沙國石油銀行Aramco市曾經打敗蘋果，成為世界第一。因此，過去曾有過「誰控制石油，誰就控制世界」或是「現在誰控制晶片，誰控制世界」，現在則是「誰掌握AI，誰就控制全世界」。

謝金河表示，台灣有台積電，已經是世界穩定的磐石，台灣的地位及能見度持續上升，台積電市值9194億美元，Avgo也站上8000億美元以上，這兩家半導體企業都有機會成為兆美元企業。台灣經濟力持續上升，將騰訊、拼多多、阿里巴巴加起來還不及台積電，鴻海到200元已經打敗美團，聯發科超過網易，廣達快要追上京東，打敗百度、㩗程網，這是過去很難以想像的事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

黃仁勳會和你加Line？投資詐騙太猖狂　謝金河祭出教戰守則

台股屢創高！這2檔跌到腰斬、股東人數卻創高　謝金河這樣說

英特爾股價慘跌！市值僅台積電15%　謝金河：非常不可思議的事

「黃仁勳帶路」台積電將成千金股　謝金河：「大家以為在開玩笑」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生