郭智輝稱「核能是乾淨能源」！王世堅批：內閣核電自走砲
媒體報導，經濟部長郭智輝日前赴立法院拜會經濟委員會立委，根據與會立委轉述，郭智輝認為「核能是乾淨的能源」。對此，民進黨立委王世堅今（18）日痛批郭智輝成為「核電自走砲」，呼籲行政院長卓榮泰約束閣員發言。
記者呂炯昌／台北報導
立院今日繼續邀請行政院長卓榮泰報告施政方針，並備詢。王世堅質詢時表示，卓榮泰在施政報告時希望能成「朝野和解共生、兩岸和平共存、與民主夥伴能和做共贏」，王世堅認為非常大氣，先送上「海納百川」的字聯，期望卓內閣能達到目標、說到做到。
接著王世堅痛批國發會主委劉鏡清、和碩董事長童子賢、郭智輝是「核電自走砲」，尤其是郭智輝提倡「乾淨的核」，講了一堆後拍拍屁股說是他個人的意見，呼籲卓榮泰約束閣員發言，閣員不能有個人的立場，所有發言都是內閣的立場，別再當「核能自走砲」。
王世堅詢問，輝達執行長黃仁勳要幫台灣成立AI國家隊，面對AI大爆發，內閣的策略地圖為何？核三廠若要延役要經過社會討論。卓榮泰回應表示，邀請部會首長到內閣來，希望他們發揮企業管理的長才，用企業管理效率管理政府；在核能議題上，要做到核廢能處理、核安能保證、社會有共識，才值得往下談任何事。
王世堅也批評差點組閣的童子賢說要把核四剷平，要在上面蓋芬蘭OL3核電廠，王世堅認為核四位於地震帶上，在上面蓋核電廠是荒誕無稽。