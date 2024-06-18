《金融時報》爆料習近平稱「美國誘中國攻打台灣」 美國務院否認
英媒《金融時報》日前爆料，稱有多名消息人士透露，中國國家主席習近平去年與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會晤時，提到美國試圖慫恿北京攻擊台灣，但習近平稱自己「不會中計」。對此，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）否認華府試圖誘使中國入侵台灣，強調這樣的說法「一點也不準確」。
記者倪浩軒/綜合報導
《金融時報》報導，習近平去年4月與范德賴恩會面時發出警告，稱美國試圖慫恿北京攻擊台灣，且習近平不僅對范德賴恩說，也向中國官員同樣警告此事。
根據《獨立報》報導，米勒在記者會上被問到此事，嚴正否認稱這樣的說法「一點也不準確」，強調華府早已明確表態，包括直接告知中國官方高層，美國的一個中國政策（One China policy）沒有改變，未來也不會改變，「我們將持續敦促台海穩定」。
另外，白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）也表示，美國誘使中國入侵台灣的說法是假的，毫無道理，不清楚是誰給習近平這些想法，但完全不是事實。
《獨立報》報導指出，美國的「一個中國」政策承認北京是中國唯一合法主權政府的立場，但同時也承認台灣是一個獨立實體，雖然不是在聯合國享有權利的完整國家。拜登政府推動國會通過對台灣的安全援助計畫，內容包括20億美元對台灣的直接支持，且拜登已經在公開訪問中表示，如果中國發動武力犯台，美國將出兵保衛台灣。