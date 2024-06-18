張育成回來中職效力的關鍵？富邦悍將領隊林華韋：回饋台灣棒球
坦帕灣光芒隊小聯盟3A台灣好手張育成，今（18）日確定將投入6月28日的中職選秀，他受到中職富邦悍將球團邀請，由於握有首輪第一指名狀元籤的富邦悍將球團幾乎已經宣布會選入張育成，成為今年中職選秀會的狀元，因此張育成將成為今年中職選秀會最大亮點，張育成透過社表示，自己「想家了.....」也感謝富邦邀請，富邦悍將領隊林華韋則表示：「我們大概從去年交換意見，終於確定他會加入，主要是他回來，對球隊幫助很大，也對台灣棒球有很好的效應。」林華韋希望他能夠回饋台灣的棒球，並且帶來正向的力量。
記者吳政紘/綜合報導
張育成可以帶動球隊 富邦悍將也有誠意
富邦悍將從去年張育成回台後就密切接觸，加上他哥哥張進德也在富邦效力，透過老哥的狀況，張育成也可以得知中職的消息。
並且張育成過去也曾為富邦悍將開過球，知道中職球場以及富邦悍將的環境，此外，富邦也透過富邦育樂總經理陳昭如長期掌握張育成的動態，最後才能提前跟他有共識。
根據球界人士透露，張育成回台灣後，勢必會帶動更多球迷有意願進場看球，就像陳金鋒2006年回台一樣，幫助La New熊隊拿下該年總冠軍，另外，張育成擁有「一棒定江山」的能力，也可望擔任富邦悍將四棒以及攻擊中心，富邦的操作也十分到位。
富邦悍將領隊林華韋則表示：「我們大概從去年交換意見，終於確定他會加入，最主要是陳昭如總經理負責跟他討論未來規劃，他回來對球隊幫助很大，也對台灣棒球有很好的效應。」林華韋希望他能夠回饋台灣的棒球，並且帶來正向的力量。