南拳媽媽內鬨決裂！彈頭怒控「被宇豪反咬」 遭假扣押1000萬
團體南拳媽媽成軍至今已有20年之久，從成團出道到現在僅有成員彈頭（宋健彰）一人始終堅守著南拳媽媽本位，還在2018年將「南拳媽媽」註冊在自己名下，直到2022年才將南拳媽媽授權一半給成員宇豪。不料，宇豪擔任負責人的巨星傳奇近日卻對彈頭領軍的小南拳提出假扣押1000萬，南拳媽媽爆出內鬨，讓彈頭心寒表示：「弄小南拳不就等於弄到我？打壓小南拳等於讓我沒有退路。」掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
南拳媽媽於2004年在周杰倫的支持下成立，不過後來經歷了多次成員更換，而根據《鏡週刊》報導，在2022年底時，同為第一代南拳媽媽成員的宇豪找了彈頭談重組南拳媽媽的意願，希望彈頭可以讓出一半「南拳媽媽」的商標使用權，彈頭當時則表示：「自己人，直接送你。」在簽合約時也沒有細看，便直接簽名，沒想到後來會因此被找麻煩。
在第二代南拳媽媽成員宇豪、張傑、Lara梁心頤以「南拳媽媽X」回歸歌壇時，彈頭因為經紀公司不同，無法參與團體回歸。彈頭便與洪言翔、曹景豪、陳羽緁另組小南拳，兩團各自在演藝圈中展開活動。而彈頭也因為經常擔任周杰倫演唱會的嘉賓，所以很少跟小南拳一起出席商演。不料，宇豪擔任負責人的巨星傳奇近日針對小南拳在沒有彈頭參與演出的200場活動中，提出假扣押1000萬，並指出：「沒有彈頭出席的表演，不能使用南拳媽媽的名號。」
彈頭無奈表示：「弄小南拳不就等於是弄到我？打壓小南拳等於讓我沒有了退路，小南拳不能唱，我也不能唱。」彈頭也透露，小南拳接下的200場演出裡，「光這部分我就少賺新台幣6000萬，現在發生這一切，我等於兩頭都空了。」
此外，彈頭也表示自己一年必須賺進1000萬以上才夠繳房貸跟家用，只靠寫歌的400多萬版稅根本不足以維持生活。小南拳一年接70多場演出，對彈頭來說不無小補，但他為了擔任周杰倫演唱會嘉賓，需要犧牲一些跟著小南拳演出的機會，沒想到竟成了巨星傳奇提告的原因。對此，彈頭也無奈透露，知道宇豪跟張傑買房有經濟壓力，不想計較太多，少賺的錢只能自己吞，希望能找到好的解決方法。