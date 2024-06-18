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台積電跳空大漲、一度衝950元　台股午盤漲224點、再創新高

▲台北股市今（18）日回神上攻，在台積電跳空開高的激勵下，午盤上漲221.7點或0.99%，來到22718.23點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（18）日回神上攻，在台積電跳空開高的激勵下，午盤上漲221.7點或0.99%，來到22718.23點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台積電ADR昨（17）再創新天價，激勵台北股市今（18）日回神上攻，在台積電跳空開高的激勵下，開盤上漲193.81點，並且在台積電一度衝到950元的帶動下，最高來到22787.67點，再創歷史新高，午盤則是上漲221.7點或0.99%，來到22718.23點。

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大盤再創歷史新高，中小型股也延續昨日的強勁力道，午盤上漲1.11點或0.41%，來到268.76點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：長榮航、華航、擎亞、華邦電、大同；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、華城、創意、世芯-KY。

權值股漲多跌少，表現最強勁的就是台積電，開盤跳空大漲23元，來到944元，在買單挹注之下，一度衝到950元，再創新天價，午盤則是上漲23元或2.5%，來到944元；而昨日站上200元的鴻海，今日呈現漲多回檔，午盤下跌1.5元或0.75%，來到198.5元；聯發科則是上漲15元或1.09%，來到1395元。

台積電再創歷史新高，也激勵半導體族群走高，類股指數上漲2.1%，其中訊芯-KY亮燈漲停，來到249.5元，創意逼近漲停上漲逾9%，聯鈞上漲逾7%，南亞科、創見上漲逾5%，穎崴上漲逾4%。

此外，亞洲生技大展將在7月25日登場，相關生技股也開始預熱，ABC-KY亮燈漲停來到25.3元，視陽上漲逼近8%，國光生上漲逾5%，望準上漲逾4%，金萬林-創上漲逾3%，和康生、晶碩、科妍上漲逾2%。

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