漁民撞見中國潛艦現蹤海峽中線 馬文君點有這可能：不像在威嚇
有澎湖漁民今（18）日清晨出海捕撈小管，就在接近海線中線的區域作業時，突然發現一艘潛艦浮出海面，隨後還看到其他軍艦前往伴護。對此，外交及國防委員會召委、國民黨立委馬文君今（18）日認為，這好像不像是在威嚇，是不是發生故障等，需要國防部進一步釐清跟說明。
記者林怡昕／台北報導
澎湖漁民今天出海捕撈小管作業時，於北緯24度00分、東經118度22分海峽中線附近，撞見有一艘潛艦浮出海面，疑似發生機械故障，隨後有艘陸籍軍艦在旁戒護下，往大陸方現駛離，全程都未再下潛。
對此，馬文君指出，潛艦執行任務一般都是非常隱蔽性的，這次會浮行，而且旁邊還有護衛艦，這好像不像是在威嚇，是不是發生故障等，需要國防部進一步釐清跟說明。
至於國軍漢光40號實兵演習下月登場，此次將取消假想敵（紅軍）科目，馬文君則說，演習一定有假想敵，這次漢光演習反登陸作戰取消了紅軍的扮演，國防部並沒有清楚對外說明，顧立雄上台以後有很多新的國防構想，只能持續觀察。
馬文君強調，國軍訓練應該要有所堅持，才知道需要什麼樣的國軍，需要面對什麼樣的敵人，應該要做什麼樣精實的訓練，而不要受制於國外的力量。