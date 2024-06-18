3大租賃業「借低利放18%高利貸」！王世堅批金管會助紂為孽
網路動畫《山道猴子的一生》在網路上爆紅，片中點出許多年輕人不計後果，向租賃公司透過「先買後付」的方式高額貸款買車，卻引起後續財務問題。立委王世堅今（18）日痛批中租迪和、和潤與裕隆等3大租賃業者向公股行庫低利借款，再以18％高利貸方式貸款給民眾，痛批金管會與財政部助紂為孽，呼籲訂立專法約束。
記者呂炯昌／台北報導
立院今日繼續邀請行政院長卓榮泰報告施政方針，並備詢。王世堅質詢時表示，中租迪和、和潤與裕隆等3家租賃業者占全台租賃公司90%，稱這3家公司為「薯條3兄弟」，跟銀行借5000億元，低利率1.7%，再以18%高利貸借給民眾，「薯條3兄弟」未來還款來源來自於升斗小民的血汗錢，用高利貸做還款來源，「我們竟然坐視這樣的事發生」。
王世堅呼籲卓榮泰責成金管會、財政部不要再助紂為孽，行政院應該趕快將《融資租賃管理法》草案送到立院審查，把對於融資租賃公司的管理收回由金管會管。
卓榮泰回應說，應該受到《公司法》與其他法規規範，立專法是委員的期待，對消費者保護要加強，不應讓消費者陷入不實的合約，造成重大社會問題，金管會與財政部都應該加強管理。
不過，王世堅對於卓榮泰說法似乎不埋單，王世堅說，現在金管會跟財政部對於《公司法》管理就是「一推456」，全國有140萬家公司，「薯條3兄弟」只占140萬分之3，他認為用《公司法》管理不夠。