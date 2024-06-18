青鳥行動受阻！經民連轟控刁難 警方：盼降低周邊民眾生活影響
行政院針對國會改革法案提出覆議，朝野協商將從明日起兩日邀請院長卓榮泰進行說明，本周五（21）日將進行表決。對此，台灣經濟民主連合等公民團體也將舉辦連三日的重返立院集結行動。不過，經民連召集人賴中強卻指控北市警方在辦理集會活動時刁難。針對質疑，轄區北市中正一分局今（18）日表示，對於民眾申請集會遊行，均本於協助的立場，確保民眾言論自由並均衡維護周邊民眾生活與洽公的權益，將持續與主辦單位溝通，盡量降低對周邊民眾生活的影響，俾利本次集會活動順利進行。
記者呂炯昌／台北報導
針對有關「經濟民主連合」質疑無理限制619-621立法院集會活動案，中正一分局說明指出，分局多次與主辦單位協調，因濟南路南側仍有台大校友會館及中央聯合辦公室等民眾洽公、申報護照處所，為避免影響交通順暢及民眾洽公權益，故協調核定主辦單位於6月19、20日日間時段先行使用濟南路北側2車道，並視人潮聚集狀況，適時擴大管制範圍。
中正一分局指出，另考量6月21日主辦單位規劃架設大型舞台，分局於20日活動結束後，配合續行管制集會路段供主辦單位場布，以兼顧集會權益及交通順暢。
中正一分局強調，對於民眾申請集會遊行，均本於協助的立場，確保民眾言論自由並均衡維護周邊民眾生活與洽公的權益，將持續與主辦單位溝通，盡量降低對周邊民眾生活的影響，俾利本次集會活動順利進行。