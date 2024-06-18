張育成旅美之路載浮載沉！大小傷痛不間斷　數據仍是台灣野手之最

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今年28歲的張育成出生於台東縣，在高中畢業前和現在的克里夫蘭守護者隊簽下50萬美元（約合1,620萬元新台幣）的合約，並一路在守護者隊的小聯盟發展，直到2019年的6月28日，首度登上大聯盟，面對巴爾的摩金鶯擔任先發第八棒三壘手，也成為史上第16位登上大聯盟的台灣選手。
2021年可以說是張育成的生涯代表年，為守護者出戰89場比賽，總共237個打席敲出54支安打，打擊率2成28，單季9轟更是生涯新高。然而好景不長，隔年開季卻因為感染COVID-19，離開賽場將近一個多月，失去有望站穩的先發位置，開啟在各隊間輾轉的流浪生涯。
大小傷痛不間斷 2度和機會擦肩而過
雖然在2022年賽季中，張育成先後就為守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒以及波士頓紅襪等4隊效力，但還是累積了近70場出賽，作為具備優異內野守備能力的工具人，依然受到球團賞識，最終和紅襪簽下為期1年的合約。
但張育成的噩夢卻從此時開始，開季後只出賽了17場，就因揮棒造成左手鉤骨骨折缺陣，隨後又因太早回歸復健賽，導致傷勢加深，最終錯過了將近2個半月的賽季，也在8月遭到紅襪DFA，下放小聯盟。距離站穩大聯盟的目標，也在此時逐漸從視線中遠離。
張育成堅持無比 仍是台灣野手之最
即便如此，張育成仍選擇在2024年和光芒簽下小聯盟合約，不放棄任何一次重返輝煌的機會。但今年開季以來仍大小傷勢不斷，先是遭到觸身球擊中手肘，後續又在防守時和隊友Ronny Simon相撞，前後只出賽了14場比賽，可能成為壓垮駱駝的最後1根稻草。
不過張育成堅持奮鬥的精神，也讓他在大聯盟留下5年資歷，累計235場出賽、121支安打、20支全壘打還有79分打點，各項數據都是台灣野手之最。如今選秀截止前夕，才選擇回台發展，已展現出他十足樂觀且拼勁十足的精神。