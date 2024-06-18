歡迎回家！張育成確定參加中職選秀　富邦悍將捧超級合約指名狀元

張育成旅美之路載浮載沉！大小傷痛不間斷　數據仍是台灣野手之最

▲台灣好手張育成在今（18）日宣布投入中職選秀，過去旅美生涯載浮載沉，曾經輝煌也失意，不過在大聯盟留下的各項紀錄都是台灣野手之最。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣好手張育成在今（18）日宣布投入中職選秀，過去旅美生涯載浮載沉，曾經輝煌也失意，不過在大聯盟留下的各項紀錄都是台灣野手之最。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

綽號「國防部長」的旅美好手張育成，在今（18）日透過個人IG宣告，將會投入2024年的中職選秀，富邦悍將也發出新聞稿證實，雙方達成協議，預估將有很高機率在選秀的第1順位選下張育成。回顧張育成赴美打滾的11年，在2019年成為史上第16位登上大聯盟的台灣旅美球員，留下5年資歷，各項出賽、打擊紀錄都是台灣野手之最。不過在張育成多次獲得先發機會後，除了打擊狀況不如預期，期間也遭遇大小傷痛不斷，今年從開季至今更是只出賽14場，或許便是最後決定返台的關鍵因素

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顛簸的旅美之路　染疫錯失先發位置

今年28歲的張育成出生於台東縣，在高中畢業前和現在的克里夫蘭守護者隊簽下50萬美元（約合1,620萬元新台幣）的合約，並一路在守護者隊的小聯盟發展，直到2019年的6月28日，首度登上大聯盟，面對巴爾的摩金鶯擔任先發第八棒三壘手，也成為史上第16位登上大聯盟的台灣選手

2021年可以說是張育成的生涯代表年，為守護者出戰89場比賽，總共237個打席敲出54支安打，打擊率2成28，單季9轟更是生涯新高。然而好景不長，隔年開季卻因為感染COVID-19，離開賽場將近一個多月，失去有望站穩的先發位置，開啟在各隊間輾轉的流浪生涯。

▲張育成在2021年效力克理夫蘭守護者的前身，印地安人隊，出賽89場打出生涯年。（圖／美聯社／達志影像）
▲張育成在2021年效力克理夫蘭守護者的前身，印地安人隊，出賽89場打出生涯年。（圖／美聯社／達志影像）
大小傷痛不間斷　2度和機會擦肩而過

雖然在2022年賽季中，張育成先後就為守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒以及波士頓紅襪等4隊效力，但還是累積了近70場出賽，作為具備優異內野守備能力的工具人，依然受到球團賞識，最終和紅襪簽下為期1年的合約

但張育成的噩夢卻從此時開始，開季後只出賽了17場，就因揮棒造成左手鉤骨骨折缺陣，隨後又因太早回歸復健賽，導致傷勢加深，最終錯過了將近2個半月的賽季，也在8月遭到紅襪DFA，下放小聯盟。距離站穩大聯盟的目標，也在此時逐漸從視線中遠離。

張育成堅持無比　仍是台灣野手之最

即便如此，張育成仍選擇在2024年和光芒簽下小聯盟合約，不放棄任何一次重返輝煌的機會。但今年開季以來仍大小傷勢不斷，先是遭到觸身球擊中手肘，後續又在防守時和隊友Ronny Simon相撞，前後只出賽了14場比賽，可能成為壓垮駱駝的最後1根稻草

不過張育成堅持奮鬥的精神，也讓他在大聯盟留下5年資歷，累計235場出賽、121支安打、20支全壘打還有79分打點，各項數據都是台灣野手之最。如今選秀截止前夕，才選擇回台發展，已展現出他十足樂觀且拼勁十足的精神。

▲中職富邦悍將球團透過新聞稿宣布，旅美好手張育成透過經紀公司代表遞交報名表，正式參加2024中職選秀會，球迷們都非常期待他的回歸。（圖／NOWnews資料照）
▲中職富邦悍將球團透過新聞稿宣布，旅美好手張育成透過經紀公司代表遞交報名表，正式參加2024中職選秀會，球迷們都非常期待他的回歸。（圖／NOWnews資料照）

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