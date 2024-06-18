2026新北選戰藍內部民調曝！李四川藍綠白最強 黃國昌恐被邊緣化
新北市長侯友宜將在2026年底交棒，為了搶這個全國最大票倉，藍綠未來可能參戰人選備受關注。根據《風傳媒》報導，藍營內部一份民調顯示，新北市民最喜歡的人選是台北市副市長李四川，支持度將近4成，對上綠營人選都有機會獲勝。至於民眾黨立院黨團總召黃國昌，支持度並不高，即使藍白不合作，民眾黨自推黃國昌參選，黃國昌也可能遭邊緣化。
記者何哲欣／台北報導
根據藍營內部民調，李四川支持度高達37.26%，藍委洪孟楷居次，支持度為14%，而侯友宜屬意的接班人劉和然，只得到5.14%市民的青睞。民進黨方面，支持度最高的是綠委蘇巧慧，獲26.35%新北市民的支持，海基會董事長鄭文燦20.48%，另一被點名的民進黨秘書長林右昌，只有10.13%。
若選戰出現三腳督，黃國昌參戰，李四川的勝算機會仍最高，不管對上鄭文燦、蘇巧慧、林右昌，支持度均有33到35%的水準，與鄭文燦打成平手，小勝蘇巧慧約2個百分點，大贏林右昌10個百分點，黃國昌支持度則被壓縮到僅剩13%左右。
該民調是2024年5月24日至29日，以新北市有投票權的公民為對象，成功電訪1075份有效樣本，在95%的信賴水準下，抽樣誤差為正負2.99%。