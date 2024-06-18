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台積電衝至943元再創收盤新高　台股漲260點同創高、日K連5紅

▲台積電ADR昨（17）日再創新天價，激勵台北股市今（18）日回神上攻，終場上漲260.9點或1.16%，收在22757.43點，再創收盤新高。（圖／NOWnews資料照）
▲台積電ADR昨（17）日再創新天價，激勵台北股市今（18）日回神上攻，終場上漲260.9點或1.16%，收在22757.43點，再創收盤新高。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台積電ADR昨（17）日再創新天價，激勵台北股市今（18）日回神上攻，在台積電跳空開高的激勵下，開盤上漲193.81點，並且在台積電一度衝到950元的帶動下，最高來到22787.67點，再創歷史新高，終場上漲260.9點或1.16%，收在22757.43點，再創收盤新高，日K連5紅，成交量為4583.75億元。

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大盤再創高，中小型股也延續昨日強勁態勢，櫃買指數上漲1.39點或0.52%，收在269.04點，再創24年新高，成交量為1201.17億元。今日個股成交量排行榜前五名為：長榮航、新光金、華邦電、華航、擎亞；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、華城、聯發科、創意。

資金再度回流電子股，成交比重上升到63.7%。權值股也多數走高，權王台積電開盤跳空大漲23元，來到944元，在買單挹注之下，一度衝到950元，再創新天價，終場上漲22元或2.39%，收在943元，創下收盤新高紀錄，貢獻大盤指數就有168點；昨日站上200元的鴻海今日拉回，終場下跌1.5元或0.75%，收在198.5元，日K終結連5紅；聯發科開高走高，終場收在最高點1405元，上漲25元或1.81%，貢獻大盤指數就有11點。

台積電再創歷史新高，也激勵半導體族群走高，類股指數上漲2.2%，位居今日類股漲幅排行冠軍，其中訊芯-KY亮燈漲停，來到249.5元，創下歷史新天價，世界先進、創意逼近漲停上漲逾9%，典範、南亞科上漲逾6%，華邦電、京元電子上漲逾5%，精材、力旺上漲逾3%。

此外非電族群也有表現，亞洲生技大展將在7月25日登場，相關生技股也開始預熱，ABC-KY、三顧、順藥亮燈漲停，訊聯基因、慧智、永福生技上漲逾8%，視陽、長佳智能上漲逾6%，聿新科、訊聯上漲逾5%。

金融股今日也回神上攻，類股指數上漲1.3%，位居今日類股漲幅排行第四名，京城銀上漲近4%，永豐金、新光金、國泰金上漲逾2%，開發金、元大金、中信金、臺企銀、華南金、富邦金等等也都有1%的漲幅。


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