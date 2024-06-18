李登輝的最後禮物！農業部核准源興牛新品種登記 肉牛市場新選擇
前總統李登輝生前一直想要建立台灣肉牛產業，他在陽明山找到日治時期自日本引進台灣的和牛後代，並在2016年由李登輝基金會買下擎天崗的19頭牛（8公11母），根據三芝故居「源興居」取名源星牛，並成立源興居生技公司，準備繁殖並推廣用於肉牛市場。農業部昨公告核准源興牛新品種登記，這是台灣第1個由民間發現並取得官方核准新品種登記的牛隻品種。
記者何哲欣／台北報導
根據農業部的「源興牛新品種登記審定書」，源興牛的品種來源是日治時期，台灣總督府自日本引進役用牛隻。日本政府撤退後，牛群移至陽明山擎天崗放 養，迄今在無外來牛隻雜交的情況下，形成遺傳上與其他品種牛隻顯著差異之獨立族群。李登輝基金會2016 年購入後移至花蓮縣鳳林鎮飼養，目前已成長為 12 公 19 母，共計 31 頭，成長頭數為保種過程中配種所得。
審定書也提到，源興牛體型小，被毛呈黑褐色，肩峰不明顯，胸部有垂皮但皺褶少，腹部無垂皮。公牛及母牛皆有角，呈斜彎轉向前。面部額窄面短而眼大，角膜與眼球結膜分別呈黑色與棕色，鼻鏡及口吻部呈黑褐色。母牛乳房小，公牛包皮短且陰囊貼近身體。四肢腳脛細，蹄小而形尖，呈灰黑色。
審定書說，源興牛為台灣重要原原種種牛，族群的延續與遺傳資源的保存可提升我國畜產種原之多樣性，以源興牛供作國產牛肉生產鏈之種原。