黃國昌嗆國會改革無黑箱！最新民調曝 5成7認為沒充分討論
立法院藍白聯手通過國會改革法案，遭外界批評程序黑箱沒收民主，民眾黨立院黨團總召黃國昌成為眾矢之的，對此層多次反嗆「黑箱在哪！」台灣民意基金會今（18）日公布最新民調，結果顯示有5成7民眾認為國會改革法案過程中沒有充分討論，不同意僅佔3成，民調中傳達一個清楚訊息，便是絕大多國人相信此次修法過程有瑕疵。
記者陳威叡／台北報導
台灣民意基金會今日公布最新民調，其中針對本次攸關國會改革的《立法院職權行使法》及《刑法》增訂進行調查，詢問是否同意過程中未充分討論，結果顯示有29.6%非常同意、27.3% 還算同意、14.8%不太同意、15.2%一點也不同意、4.1%沒意見、9%不知道、拒答。
基金會說明，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，5成7大致同意此次修法未充分討論，3成不同意，同意者比不同意者多27個百分點。這項發現傳達了一個清楚的訊息，就是絕大多數國人相信，這次國會改革相關修法過程是有瑕疵的。
本次訪問期間是本月11日至13日共3天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意基金會。