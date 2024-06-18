日本能登半島成「黑暗旅遊」景點？震後觀光客詭異增加

新創電動車企Fisker聲請破產！曾被譽為「汽車界的蘋果」仍殞落

▲美國新創電動車業者Fisker於17日正式聲請破產，Fisker曾被譽為「特斯拉殺手」、「汽車界的蘋果」，但因為電動車近年需求趨於疲軟，市場競爭激烈，導致Fisker陷入困境。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國新創電動車業者Fisker於17日正式聲請破產，Fisker曾被譽為「特斯拉殺手」、「汽車界的蘋果」，但因為電動車近年需求趨於疲軟，市場競爭激烈，導致Fisker陷入困境。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國新創電動車業者Fisker於17日正式聲請破產，Fisker曾被譽為「特斯拉殺手」、「汽車界的蘋果」，但因為電動車近年需求趨於疲軟，市場競爭激烈，高利環境下企業籌資困難，導致Fisker陷入困境。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，Fisker根據美國破產法第11章聲請破產保護，公司資產估計為5～10億美元，負債則為1～5億美元之間。根據法庭文件，Fisker的債權人數估計約為200～999人。

Fisker於今年2月就傳出經營遇到困難，曾與某家大型車商進行注資協議談判，但最終談判無果，迫使Fisker轉而尋求其他重組與融資手段，但仍未能成功。

Fisker之前曾宣布裁員15％以削減成本，去年Fisker僅生產了1萬餘輛汽車，不及最初預期的4分之1，且僅有4700輛交付。

▲去年Fisker僅生產了1萬餘輛汽車，不及最初預期的4分之1，且僅有4700輛交付。圖為Fisker執行長Henrik Fisker的資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲去年Fisker僅生產了1萬餘輛汽車，不及最初預期的4分之1，且僅有4700輛交付。圖為Fisker執行長Henrik Fisker的資料照。（圖／美聯社／達志影像）
上個月，美國汽車安全監管機構宣布對 Fisker生產的部分Ocean電動車展開初步調查，這些汽車此前已因3起事故遭到美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）調查，這也加劇了Fisker的困境。

由於高利環境下籌資困難，電動車需求低於預期，車輛交付的行銷與分銷成本等因素，均成為燒光Fisker現金儲備的原因。其實不僅是Fisker，許多新創電動車業者均遭遇類似困難，包括Proterra、Lordstown 和Electric Last Mile Solutions等公司皆已宣布破產。

Fisker小檔案

Fisker由曾任職於BMW、Aston Martin的知名汽車設計師Henrik Fisker於2016年創立，Henrik Fisker也是公司的執行長。Fisker至今共推出數款車型，包括Fisker Ronin、Fisker Pear、Fisker Alaska以及Fisker Ocean。

Fisker的策略是專注在設計、軟體，曾直言新創車企打造自己的工廠很傻，選擇將製造外包出去，曾與鴻海合作，這種專注在打造品牌的戰略讓公司曾被譽為「汽車界的蘋果」，但也由於製程外包，導致生產品質不穩定、維修能量不足。

電動車市走疲！車用晶片大廠安森美宣布裁員1千人　以削減成本

歐盟向中國電動車加徵最高38.1%關稅！北京強烈不滿：一意孤行

美國對中國電動車加徵關稅　韓媒：韓企也高度戒備！可能面臨麻煩

越南電動車好難賣！祭出「買房就送車」　數百輛藏在倉庫裡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載