新創電動車企Fisker聲請破產！曾被譽為「汽車界的蘋果」仍殞落

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Fisker於今年2月就傳出經營遇到困難，曾與某家大型車商進行注資協議談判，但最終談判無果，迫使Fisker轉而尋求其他重組與融資手段，但仍未能成功。
Fisker之前曾宣布裁員15％以削減成本，去年Fisker僅生產了1萬餘輛汽車，不及最初預期的4分之1，且僅有4700輛交付。
上個月，美國汽車安全監管機構宣布對 Fisker生產的部分Ocean電動車展開初步調查，這些汽車此前已因3起事故遭到美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）調查，這也加劇了Fisker的困境。
由於高利環境下籌資困難，電動車需求低於預期，車輛交付的行銷與分銷成本等因素，均成為燒光Fisker現金儲備的原因。其實不僅是Fisker，許多新創電動車業者均遭遇類似困難，包括Proterra、Lordstown 和Electric Last Mile Solutions等公司皆已宣布破產。
Fisker小檔案
Fisker由曾任職於BMW、Aston Martin的知名汽車設計師Henrik Fisker於2016年創立，Henrik Fisker也是公司的執行長。Fisker至今共推出數款車型，包括Fisker Ronin、Fisker Pear、Fisker Alaska以及Fisker Ocean。
Fisker的策略是專注在設計、軟體，曾直言新創車企打造自己的工廠很傻，選擇將製造外包出去，曾與鴻海合作，這種專注在打造品牌的戰略讓公司曾被譽為「汽車界的蘋果」，但也由於製程外包，導致生產品質不穩定、維修能量不足。