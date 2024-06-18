太多人搶購黃金！越南三家銀行開放線上登記 排隊買黃金熱潮曝
越南黃金在六月初出現三個月以來最低價，加上越南政府為了穩定黃金價格，開放正規購買管道，造成民眾每天一大早便前往銀行排隊買黃金，引發供不應求的狀況，如今越南有三家銀行開放線上登記買黃金，希望能減緩大排長龍的狀況。不料第一家開放線上登記的銀行在上週面臨網站癱瘓，民眾蜂擁的情況可說是有增無減。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，Vietcombank、BIDV和Agribank三家銀行陸續在上週和本週一（17日）開放黃金買家線上登記，民眾可以在每日早上透過網路候位，登記成功的買家能在下午到銀行完成購買程序，平日工作天的下午一點半到四點可以至指定分行拿到購買的黃金。
Vietcombank作為第一家推出線上登記購買黃金系統的銀行，上週才剛開放網路預約便湧入大量網友註冊帳號和登記，造成網站一度癱瘓，引發民眾的不滿。本週另外兩家銀行也開放線上登記系統，以減緩大排長龍的現象。
越南金價近幾個月以來都比國際金價還高，原因是越南過去缺乏金條正規的販售渠道，以及民眾普遍會在經濟不景氣時囤積金條，導致黑市的金條價格高漲。
為了穩定金價，越南政府在本月3日祭出新規範，不但開放讓四家銀行販售金條，價格也比市場價格低約1.2%，引發民眾搶購，每天早上銀行開門便有大量民眾排隊，購買金條的熱潮依然持續。