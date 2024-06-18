郭智輝也是「誤入政治叢林小白兔」？當年經長宗才怡 48天就下台
經濟部長郭智輝出身業界，對政治敏感性不足，發言屢出現爭議，現在連綠委都看不下去，綠委王世堅今（18）日要求行政院長卓榮泰約束郭智輝，「不要再做核能自走砲？」經濟部長負責國家能源政策、工商百業，向來吃力不討好，前總統陳水扁時期的經濟部長宗才怡，曾擔任48天就請辭，創下紀錄。
記者何哲欣／台北報導
宗才怡曾任華航總經理，2002年2月1日接任經濟部長，但到立法院質詢後就經歷震撼教育，老是被立委問倒，傳出他曾多次為此落淚，但朝野立委仍不領情，甚至還刻意刁難他，不准幕僚遞紙條，也不准他用擅長的英文答詢。宗才怡自喻為「誤闖政治森林的兔子」後請辭，3月20日下台，只當了48天部長。
而郭智輝上任前，就因用電問題，一度讓外界以為民進黨政府將考慮使用核能，但在內部餐敘上，郭智輝就慘遭民進黨立委修理，逼得卓榮泰澄清，非核家園立場不變，郭智輝對能源政策的發言也更加謹慎。
但郭智輝日前接受電視節目專訪，又說，「三個房間加上一個廚房共裝四台冷氣，沒有必要」，也被批評，郭智輝今澄清，他話講太快，不是說每個房間裝冷氣不好。
新內閣上任還不到一個月，王世堅今已公開點名郭智輝，顯然綠營內部對郭智輝，也漸漸失去耐心。