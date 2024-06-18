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美國粉紅澎裙大叔、作家H同台對話 分享抗癌心路歷程

▲精拓生技人資長洪麗惠（左一），與作家H（左三)、澎裙大叔攜手做公益，為抗癌發聲。（圖／癌飛提供）
▲精拓生技人資長洪麗惠（左一），與作家H（左三)、澎裙大叔攜手做公益，為抗癌發聲。（圖／癌飛提供）

記者金武鳯/綜合報導

為支持癌友及其家屬，並提高社會大眾的癌症衛教，癌症社群公益品牌「癌飛 (Cancer Free) 」，攜手精拓生技、內科創新育成基地t.Hub，17日舉辦公益分享會，邀請提倡乳癌意識的《The Tutu Project》創始人 Bob Carey，遠從美國而來。會中，他身著粉紅澎裙與抗癌兩年的知名作家H 溫馨對談。

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Bob Carey 原是美國攝影師，因妻子 Linda 在46歲時被診斷乳癌，為了陪伴摯愛面對重大挑戰，Bob 發起幽默詼諧的創意項目——The Tutu Project。他穿上粉紅色的芭蕾舞裙，在世界各地拍攝幽默逗趣的照片，並將這些照片分享給人們，為抗癌旅程增添了笑聲和希望。

過程中，Bob與Linda體會到最好的治療方式，就是保持愉悅的心情。Tutu Project 不僅為他們夫婦帶來了情感支持，也感染了無數癌友，讓他們在困境中找到了一絲光明與希望。。

▲美國粉紅澎裙大叔Bob、作家H同台對話， 分享抗癌心路歷程。（圖／癌飛提供）
▲美國粉紅澎裙大叔Bob、作家H同台對話， 分享抗癌心路歷程。（圖／癌飛提供）
知名作家H，寫盡人生百態的文字工作者，步入中年發現自己罹患攝護腺癌三期，成為癌友與疾病對抗。此次活動中，他敘述在角色切換之間，如何從人人避而不談的話題 — 「癌症」中克服挫折，找到與自我對話的方式，勇於接受、甚至享受人生的脆弱。

有感於「愛與善的循環」非常重要，作家H勇於揭露自己的治療歷程。他也表示，Bob每次分享這些故事，就像一次次揭開這個傷疤，但還是非常勇敢地分享給大家，讓他非常敬佩，也期待更多人像他們一樣站出來分享，幫助更多的癌友。

隨著科技日益進步，現代醫療環境對癌症患者日漸友善。然而，面對病症更重要的是心靈照護，如何保持愉悅的心與疾病共存。活動合辦方精拓生技表示，除利用癌症替身醫療的服務，在臨床上可有效地協助醫事人員，也期望共建一個溫暖安心的公開平台，讓癌友及家屬共同參與，得到更多心理上的支持。

癌飛本次串聯國內外癌症關懷社群的公益分享會，讓癌友與其家屬能進一步探索生活的意義與快樂，並喚起社會對於癌症議題的重視與關注。活動網址：https://www.accupass.com/event/2405170348297354140280

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