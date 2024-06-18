巷仔內／先北韓後越南！蒲亭走訪社會主義友邦　加大打擊烏克蘭？

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蒲亭到訪北韓這件事，可以從2個層面去看，第1個比較直接，畢竟朝鮮民主主義人民共和國是在冷戰初期、前蘇聯的支持下成立的，長達數十年的時間，北韓相當依賴蘇聯的援助，儘管這種兄弟邦的關係在蘇聯解體後已經改變，2011年上任的金正恩，最初與俄羅斯、中國關係也相對冷淡，但隨著2國關係從2017年開始回溫，金正恩也是2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，少數公開支持莫斯科的國家之一。
升溫朝俄關係，有助於俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中，獲得更多彈藥供應，尤其它們都被國際社會，特別是美國及其夥伴制裁、孤立；北韓則可能獲得現金、貨物、技術，來研發潛艇和間諜衛星，從而增加對美國及其東亞盟友的威脅。
隨著與中國關係的降溫，北韓積極加強與俄羅斯的關係、加快邀請蒲亭到訪北韓，一方面也是擔心，一旦俄烏戰爭結束、俄羅斯對北韓武器的需求減少，朝俄關係隨時可能再回歸平淡。
貳、形成中朝俄3方聯盟，對抗美韓挺烏聯盟？
蒲亭到訪北韓，第2個較深入的層面，就是2國是否會簽署與軍事有關的直接協議。北韓曾在1961年與前蘇聯簽訂《朝蘇友好合作及相互援助相關條約》，內容包含在發生武裝入侵或戰爭時進行軍事干預，不過該條約已在1996年被廢除。2000年，剛成為俄羅斯聯邦總統的蒲亭訪問北韓，促成了《俄朝友好睦鄰合作條約》，但條約內容仍缺少自動軍事干預條款，也沒規定雙方建立軍事聯盟。
然而，時移世易，烏克蘭戰爭後，北韓和俄羅斯的關係變得更加緊密，蒲亭的訪問正是在這種背景下進行的。因此，這次蒲亭再訪北韓，外界最關注的，大概就是雙方是否會將軍事合作，提升到接近「緊急情況下自動軍事干預」的水平，關係重回1961年那樣密切。這也使韓國相當緊張，喊話要莫斯科切勿跨越任何韓國所能容忍的界線。
不過，朝俄合作是否會形成「長期戰略夥伴關係」，還是僅維持在表面的臨時關係，以及能否拉攏中國，形成「中朝俄3方聯盟」，都還有待觀察。按照慣例，中國尊重俄羅斯在歐洲事務上的立場，俄羅斯則尊重中國在亞洲相關政策上的觀點，如果俄羅斯與北韓過度要好，好到將先進武器、軍事技術轉移給平壤，北京可能會將這視為自身對平壤影響力被削弱的跡象。
換言之，蒲亭此行未必是要直接組成中朝俄3方同盟，因為他還要考量跟中國的關係，目前北京對於深化3邊關係還是相當謹慎的。此外，蒲亭也還須考慮與韓國的關係，在沒有明確證據證明，韓國有直接援助烏克蘭之下，可能偏向警告，而非赤裸裸的威脅。
值得注意的是，也是在這週，韓國將與中國在首爾舉行首輪外交和安全對話，除了2國副外長以外，雙方的高級國防官員也會參加。儘管中韓都聲稱，此次對話是根據5月達成的協議，與蒲亭是否去北韓無關，但韓國政府不排除是藉此方式，一邊凸顯中韓關係改善，一邊遏止朝俄關係升級。
叁、越南也在蒲亭出訪名單上
已過週末，烏克蘭和平峰會剛在瑞士落幕，但東南亞國協（ASEAN）的10個成員國中，有一半以上未前往參與，包含越南，而這關乎東協國家如何衡量與美中俄等大國的長期關係。
越南是社會主義國家，可說是俄羅斯的老朋友，至今仍然感謝莫斯科在冷戰期間提供的幫助，也依賴俄國的軍武，雙方於1950年建交，並於2012年提升為全面戰略夥伴關係。越南媒體引述的數據也顯示，截至今年4月，俄羅斯已對越南186個項目投資了約9.85億美元，2023年2國貿易額達到36.3億美元，較上年成長2.3%。
越南共產黨中央委員會總書記阮富仲，於今年3月邀請蒲亭造訪，眼下的越南，固然重視與中國、美國的關係平衡，但在中國頻頻聲索南海主權、對越南領土構成威脅，越南執政的共產黨也將華府視為政權潛在威脅之際，俄羅斯似乎為越南提供了良好的中間點，這也與其「竹子外交」的政策相符，即兼顧堅定原則、靈活手段，確保在任何情況、任何時候，都服務於越南的國家和民族利益。
此外，雖然越南在俄烏戰爭上採取中立立場，但在聯合國相關表決時亦曾數度棄權，包含聯合國大會譴責俄羅斯侵烏的4項決議，並於2022年4月7日針對將俄羅斯從聯合國人權理事會除名的動議案投下反對票。
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