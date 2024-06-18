Jessica、告五人「夢幻聯動」合唱《好不容易》！合作幕後大公開

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談起跟告五人的緣分，Jessica分享：「之前在拍攝《天賜的聲音》時碰過告五人，但我們從未有機會在舞台上合作。我覺得他們很可愛，也非常有才華。」直到這次受到高雄啤酒音樂節邀請雙方合作，與經紀公司討論後立刻答應。
告五人對此次合作也充滿期待，「這次和Jessica合作我們感到榮幸，先前在節目上遇到時就有互相問候，這次能夠實際合作，心情上非常期待與興奮，不過多少也有些緊張，我們會努力做好一切準備！我們第一時間知道要合唱的歌曲時，就已經開始在練歌了，很期待一起在台上演出，告五人一定是會全力以赴」。
高雄啤酒音樂節透露花了2個多月籌備Jessica和告五人的合作，對此次的表演感到期待，「我們期待看到Jessica和告五人帶來的精彩演出，這不僅是亞洲音樂界的一大盛事，更是文化交流的典範」。
2024「高雄啤酒音樂節」出席名單：
ZICO、EXO燦烈、EXO XIUMIN、EXO CHEN、FTISLAND、Jessica、SHINee泰民、MAMAMOO輝人、Dew、蔡詩芸、鼓鼓&蕭秉治、高橋佳帆、U:NUS、台鋼WING STARS啦啦隊、小龍女、宇宙人、告五人、李翊君、卓文萱、韋禮安、郭書瑤、梁文音、梁舒涵、張雅涵x林襄x李芷霖、温嵐、麋先生、DJ Swallow妖嬌、DJ賴皮、FRαNKIE阿法、Gummy B、icyball冰球樂團、Tizzy Bac、小卡比、申力安、芒果醬、許莉潔、許富凱、温昇豪、鳳小岳
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